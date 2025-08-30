استفاده تجدیدپذیرها از ۱.۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی؛ تا یک ماه آینده

محسن طرزطلب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در واکنش به بلندپروازنه خواندن احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان دولت اظهار داشت: برای اثبات این ادعا منتظر بمانیم که آیا تا آخر سال ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر محقق می‌شود یا خیر، اگر محقق شود مشخص است که می‌توانیم ۳۰ هزار مگاوات هدف‌گذاری شده را وارد مدار کنیم و این خیلی دور نیست.

وی افزود: البته انتظار رئیس‌جمهور احداث ۱۰۰ هزار مگاوات است، ما ۲ تا ۳ ماه آینده ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید اضافه می‌کنیم و اگر این اتفاق بیفتد مطمئنا ۳۰ هزار مگاوات نیز قابل انجام است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: در آذرماه ۳ هزار مگاوات اضافه کرده و به ۵ هزار مگاوات می‌رسیم و تا آخر اسفند ماه هم به ۷ هزار مگاوات خواهیم رسید.

وی درباره انتقاداتی مبنی بر ورود دولت به پروژه‌های ساخت نیروگاه توضیح داد: دولت ورود نکرده بلکه زمینه را فراهم کرده که کار سرعت بیشتری پیدا کند و اکنون باتوجه به مصوبه‌ای که از صندوق توسعه اخذ شده است، تلاش می‌کنیم تمام نیروگاه‌هایی که خودمان شروع کرده و یا به نیمه رسانده‌ایم را با شرایط ویژه‌ای به بخش خصوصی واگذار کنیم.

طرزطلب تاکید کرد: دولت نمی‌تواند منتظر بماند مردم با کمبود مواجه باشند و همچنان منتظر بخش خصوصی باشیم که آیا به این پروژه‌ها ورود پیدا می‌کند یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: حرکت دولت منجر به این شد که قیمت‌ها منطقی‌تر شد، همچنین نشان داد این کار شدنی و قابل انجام است، ما سالانه ۵۰ تا ۶۰ مگاوات افزایش ظرفیت داشتیم اکنون به صورت هفتگی به بیش از این عدد می‌رسیم، بعبارت دیگر دولت این تابو را شکست.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون ترتیباتی دیده شده که تمام واحدها به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: فراخوان دادیم به اندازه ۲ هزار مگاوات تجهیزاتی که وارد کشور شده با سازو کاری منطقی در اختیار بخش خصوصی که مجوز و پروانه دارند و امکان تامین ۲۰ درصد را دارند، قرار دهیم تا نیروگاه را بسازند و مالکیت را با صندوق توسعه سهیم شوند.

وی یادآور شد: دولت نیروگاه نمی‌سازد اما حرکتی ایجاد کرده که بخش خصوصی را تحریک کند به این عرصه وارد شود و این تدبیر و راهبرد نتیجه داده است.

رئیس ساتبا درباره استفاده از فاینانس خارجی نیز ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه آینده اولین دستگاهی باشیم که بتوانیم بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از فاینانس خارجی استفاده کرده باشیم.

