خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل بانک کشاورزی:

هفته دولت امسال، گرامیداشت حماسه «وفاق ملی» در آزمون دشوار ۱۲ روزه است

هفته دولت امسال، گرامیداشت حماسه «وفاق ملی» در آزمون دشوار ۱۲ روزه است
کد خبر : 1678328
لینک کوتاه کپی شد.

وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی، ضمن گرامیداشت هفته دولت، تأکید کرد: دولت چهاردهم با رویکرد "وفاق ملی" در آزمون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن اثبات عیار تعهد و توانمندی خود، کارنامه‌ای درخشان از مدیریت بحران و اهتمام عملی به پشتیبانی از معیشت و سفره مردم برجای گذاشت و این تجربه، ضرورت پشتیبانی دولت از بانک کشاورزی، به عنوان رکن اساسی تامین مالی امنیت غذایی کشور را دوچندان ساخته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقی‌نیا به مناسبت هفته دولت ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت به ویژه رییس جمهور شهید، حجت الاسلام رییسی، اظهار داشت: هفته دولت امسال که با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است، گرامیداشت ایستادگی، تعهد و انسجام ملی در برابر تهدیدات است.

وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در دوران استقرار خود افزود: این دولت در نخستین سال فعالیت با آزمونی سخت و بی‌سابقه مواجه شد و با تکیه بر رویکرد «وفاق ملی» توانست ضمن مدیریت بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مسیر توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم و تداوم خدمات‌رسانی را با قدرت ادامه دهد.

متقی‌نیا تصریح کرد: بانک کشاورزی با ریل گذاری بر محور «سرمایه‌گذاری امروز، امنیت غذایی فردا» همسو با شعار سال مقام معظم رهبری «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقش فعال و مؤثری در تأمین مالی بخش کشاورزی، حمایت از تولید داخلی و صیانت از امنیت غذایی و پایداری سفره هموطنان ایفا کرده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان ساخت: تحقق اهداف کلان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، نیازمند پشتیبانی همه‌جانبه دولت از نظام بانکی است و افزایش سرمایه بانک کشاورزی اقدامی راهبردی برای ارتقای توان تسهیلات‌دهی و حمایت از تولیدکنندگان در مسیر خودکفایی غذایی کشور به شمار می‌رود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دولت  و همکاری خانه ملت، تأکید کرد: بانک کشاورزی با بهره‌گیری از سرمایه انسانی متعهد، ٩٢ سال تجربه و اعتماد ارزشمند مشتریان، آماده است همچنان در مسیر تحقق اهداف و سیاست های دولت، در خط مقدم توسعه بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی ایران عزیز گام بردارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور