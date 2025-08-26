مدیرعامل بانک کشاورزی:
هفته دولت امسال، گرامیداشت حماسه «وفاق ملی» در آزمون دشوار ۱۲ روزه است
وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی، ضمن گرامیداشت هفته دولت، تأکید کرد: دولت چهاردهم با رویکرد "وفاق ملی" در آزمون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن اثبات عیار تعهد و توانمندی خود، کارنامهای درخشان از مدیریت بحران و اهتمام عملی به پشتیبانی از معیشت و سفره مردم برجای گذاشت و این تجربه، ضرورت پشتیبانی دولت از بانک کشاورزی، به عنوان رکن اساسی تامین مالی امنیت غذایی کشور را دوچندان ساخته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقینیا به مناسبت هفته دولت ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت به ویژه رییس جمهور شهید، حجت الاسلام رییسی، اظهار داشت: هفته دولت امسال که با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است، گرامیداشت ایستادگی، تعهد و انسجام ملی در برابر تهدیدات است.
وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در دوران استقرار خود افزود: این دولت در نخستین سال فعالیت با آزمونی سخت و بیسابقه مواجه شد و با تکیه بر رویکرد «وفاق ملی» توانست ضمن مدیریت بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مسیر توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم و تداوم خدماترسانی را با قدرت ادامه دهد.
متقینیا تصریح کرد: بانک کشاورزی با ریل گذاری بر محور «سرمایهگذاری امروز، امنیت غذایی فردا» همسو با شعار سال مقام معظم رهبری «سرمایهگذاری برای تولید»، نقش فعال و مؤثری در تأمین مالی بخش کشاورزی، حمایت از تولید داخلی و صیانت از امنیت غذایی و پایداری سفره هموطنان ایفا کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان ساخت: تحقق اهداف کلان اقتصادی، بهویژه در حوزه کشاورزی، نیازمند پشتیبانی همهجانبه دولت از نظام بانکی است و افزایش سرمایه بانک کشاورزی اقدامی راهبردی برای ارتقای توان تسهیلاتدهی و حمایت از تولیدکنندگان در مسیر خودکفایی غذایی کشور به شمار میرود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دولت و همکاری خانه ملت، تأکید کرد: بانک کشاورزی با بهرهگیری از سرمایه انسانی متعهد، ٩٢ سال تجربه و اعتماد ارزشمند مشتریان، آماده است همچنان در مسیر تحقق اهداف و سیاست های دولت، در خط مقدم توسعه بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی ایران عزیز گام بردارد.