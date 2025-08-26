ثبت رکورد جدید ساخت مسکن در کشور

به گزارش ایلنا و براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ مجموعا حدود ۵۰۸ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساخت دریافت کرده که این میزان طی ۱۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بخش قابل توجهی از این رشد مربوط به تسریع در روند صدور پروانه و آغاز عملیات اجرایی واحدهای مسکونی طرح‌های حمایتی مسکن از جمله پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

از سال ۹۳ و همزمان با افت تیراژ سالانه ساخت مسکن در کشور، تا پایان سال ۱۴۰۲، همواره تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث واحدهای مسکونی در شهرهای کشور در هر سال، کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بود. در سال ۱۴۰۳ این میزان از مرز ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد. طی یک دهه اخیر به طور متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد ساخت و ساز واحدهای مسکونی در کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با رشد ۵.۶ درصدی همراه شده است. در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۴۸۱ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد.

رشد محسوس ساخت و ساز در زمستان ۱۴۰۳

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از تحولات بازار ساخت وسازهای مسکونی کشور، آمار مربوط به صدور پروانه‌ ساختمانی بر حسب تعداد واحدهای مسکونی در زمستان سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است.

براساس این گزارش، در زمستان سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۶۴۸۹۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۵۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۳ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث بنا ۴.۱ واحد بوده است‌.

همچنین تعداد ۴۰۵۹۴ پروانه‌ی احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ۱۴۰۳ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۳۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۰.۹ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۲۹۵۰۹ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۵۰.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۷۲۷ مترمربع بوده است.

افزایش ساخت مسکن در تهران

آمارهای رسمی همچنین از رشد تیراژ ساختمانی در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد. در سال ۱۴۰۳ مجموعا برای ساخت ۵۸ هزار واحد مسکونی در شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده است که این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ معادل ۹.۴ درصد افزایش داشته است. سال ۱۴۰۲ مجموعا حدود ۵۳هزار و ۴۲۱ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنین و براساس اعلام مرکز آمار ایران، در زمستان سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۶۷۳۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث بنا ۸.۲ واحد بوده است.

براساس این گزارش، تعداد ۲۰۵۱ پروانه‌ی احداث بنا توسط شهرداری‌ تهران در زمستان ۱۴۰۳ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۱۵.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث بنا صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان ۱۴۰۳ بالغ ‌بر ۳۰۳۰ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۷.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ۱۴۷۷ مترمربع بوده است.