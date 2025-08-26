دولت ۸۶ درصد از مطالبات کشاورزان را تسویه کرد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد با اعلام خرید ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تُن گندم از کشاورزان، افزود: این محصول ارزشمند در قالب یک میلیون و ۳۱۲ هزار تُن محموله، از طریق یک‌هزار و ۱۴۰ مرکز خرید در ۳۱ استان کشور تحویل گرفته شده است.

وی با تأکید بر آنکه این حجم عظیم گندم، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیم میلیون کشاورز ایرانی است، گفت: با وجود کاهش کم‌سابقه بارندگی‌ها و چالش‌های ناشی از کم‌آبی در بسیاری از مناطق کشور، کشاورزان با همت مثال‌زدنی و اعتماد قابل تقدیر، ماهانه بیش از یک و نیم میلیون تُن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده‌اند و دولت نیز با تمام توان در کنار آنها ایستاده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خوزستان، کردستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی، اردبیل و زنجان، به عنوان ده استان صدر جدول خرید گندم کشور، نام برد و خاطرنشان کرد: عملیات خرید تضمینی گندم تا زمانی که کشاورزان محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند، ادامه خواهد داشت و دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان این محصول راهبردی خواهد ایستاد.

