دولت ۸۶ درصد از مطالبات کشاورزان را تسویه کرد

دولت ۸۶ درصد از مطالبات کشاورزان را تسویه کرد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران خبر داد و اعلام کرد: با این اقدام، مجموع پرداختی‌ها به ۶۰۳ هزار کشاورز به حدود ۱۳۶ همت رسیده و به این ترتیب، ۸۶ درصد از ارزش ریالی کل گندم‌های خریداری‌ شده تسویه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد با اعلام خرید ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تُن گندم از کشاورزان، افزود: این محصول ارزشمند در قالب یک میلیون و ۳۱۲ هزار تُن محموله، از طریق یک‌هزار و ۱۴۰ مرکز خرید در ۳۱ استان کشور تحویل گرفته شده است.

وی با تأکید بر آنکه این حجم عظیم گندم، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیم میلیون کشاورز ایرانی است، گفت: با وجود کاهش کم‌سابقه بارندگی‌ها و چالش‌های ناشی از کم‌آبی در بسیاری از مناطق کشور، کشاورزان با همت مثال‌زدنی و اعتماد قابل تقدیر، ماهانه بیش از یک و نیم میلیون تُن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده‌اند و دولت نیز با تمام توان در کنار آنها ایستاده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خوزستان، کردستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی، اردبیل و زنجان، به عنوان ده استان صدر جدول خرید گندم کشور، نام برد و خاطرنشان کرد: عملیات خرید تضمینی گندم تا زمانی که کشاورزان محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند، ادامه خواهد داشت و دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان این محصول راهبردی خواهد ایستاد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
