افزایش ۵٠ درصدی واردات روغن/ تکذیب واردات یک تن طلای زنجانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرود عسگری، رییس کل گمرک در نشست خبری امروز درباره تجارت ایران در ۵ ماهه اول امسال اظهار داشت: در حوزه تجارت خارجی ١۵٧ میلیون تن کالا به ارزش ١٢٩ میلیارد دلار مبادله داشتیم که از این رقم ١١٨ میلیون تن به ارزش ١۵٩ میلیارد دلار متعلق به بخش صادرات است که رشد ١۴ درصدی داشت.

وی ادامه داد : همچنین در مدت زمان ترانزیت خارجی در گمرکات کشور به اندازه ٢١ میلیون تن با رشد ٢ درصدی انجام شد.

رییس کل گمرک ایران تاکید کرد: در مجموع واریزی گمرک به خزانه در ۵ ماهه اول ١٣٠ همت بوده که رشد ۴۴ درصد داشته است.

عسگری با اشاره به واردات کالاهای اساسی گفت: واردات کالاهای اساسی به سه وزارتخانه کشاورزی، بهداشت و صمت می‌شود، ١٠ میلیون و ٩۵١ هزار تن به ارزش ٧ میلیارد و ۵١۵ میلیون دلار کالاهای اساسی وارد شد که قلم اول با بیشترین رقم واردات مربوط به روغن خوراکی است و مردم از این بابت نگران نباشند چراکه ٩٣٠ هزار تن روغن ترخیص شده که نسبت به سال گذشته ۵٠ درصد در وزن و ١١٠ درصد در ارزش رشد داشته است. همچنین قلم دوم مربوط به واردات برنج می‌شود.

وی درباره میزان واردات برنج افزود: در ۵ ماهه اول امسال ۸۳۶ هزار تن برنج به ارزش ۹۰۴ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شد.

وی با اشاره به عملکرد گمرک در ١٢ روز جنگ گفت: در ١٢ روز جنگ، نه تنها فعالیت گمرکات کشور تعطیل نشد بلکه عملیات کاری چند برابر شد و در همان روزهای اول ٧ کشتی بنزین را ترخیص کردیم و از آنجایی که پروازها لغو شدند واردات و ترخیص دارو را از گمرک بازرگان علمیاتی کردیم. به طور کلی در ١٢ روز یک میلیون و ٢٠٠ هزار تن انواع کالا تخلیه شد.

عسگری درباره درآمد گمرک از حقوق ورودی و عوارضی واردات خودرو گفت: در ۵ ماهه اول امسال از محل واردات خودرو ٢.٢ همت درآمد داشتیم.

رییس کل گمرک ایران در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره میزان واردات گوشی تلفن همراه با برند آیفون اظهار داشت: در مدت زمان ۵ ماهه اول امسال به صورت تجاری ٣ میلیون و ٢٨٢ دستگاه گوشی تلفن و به صورت مسافری ٣٠٢ هزار دستگاه ترخیص شده است که به طور مجموع ٣ میلیون و ۵٨۴ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه ترخیص شده است که ارزش آن ٩٠۵ میلیون دلار بوده که از نظر تعداد ١٧ درصد کاهش و از نظر ارزش ٨ درصد کاهش داشته است.

وی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای واردات و ترخیص انواع برند گوشی همراه نداریم و هر آنچه را که سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش کند را ما وارد می کنیم.

عسگری همچنین در پاسخ به سوال ایلنا درباره میزان واردات خودرو در مدت زمان مذکور گفت: در مدت زمان مذکور ١٩ هزار و ۵٨۶ دستگاه خودرو ترخیص شده که از نظر تعداد ٢۴ درصد و از نظر ارزش ٣۵ درصد افزایش داشته است .

وی ادامه داد:از اول سال دستخوش تغییر مقررات در حوزه واردات خودرو شده‌ایم اما ملاک عمل آخرین تغییرات و مصوبه ٢٨ مردادماه است.

وی همچنین درباره میزان واردات بنزین سوپر تاکید کرد: هر چند اخباری در این باره منتشر می شود اما تا کنون هیچ واردات و ترخیصی از بنزین سوپر نداشتیم البته چهار شرکت برای واردات بنزین سوپر را معرفی کرده‌اند.

عسگری همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره ادعای زنجانی مبنی بر واردات یک تن طلا گفت: یک تن طلا وارد نشده است. گمرک مجری تصمیمات و سیاست دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی است. درباره واردات شمش طلا براساس موضوع آیین نامه ورود و صدور طلا، شمش و مصنوعات است که بانک مرکزی آن را به گمرک اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: در هر وارداتی که ابهاماتی باشد از متولی آن یعنی بانک مرکزی سوال می‌پرسیم، درباره این محموله شمش که مالک آن چه کسی بوده، تحت قبض انبار وارد فرودگاه امام شد اما وزن آن کمتر از استاندارد بود و بانک مرکزی هم اعلام کرد چون وزن آن کمتر از یک کیلوگرم است، باید مرجوع شود.

رییس کل گمرک ایران درباره میزان کشفیات کالای قاچاق گفت: در ۵ ماهه اول امسال در حوزه کشف قاچاق ١١٠۵ پرونده تشکیل شده که در حوزه مواد مخدر ١٣۶۶ کیلوگرم کشف شد و در میزان کشفیات شاهد رشد ٧٠٠ درصدی بودیم.

