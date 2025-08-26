به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، "کامبیز ناظریان" مدیرعامل این شرکت و سخنگوی صنعت برق در استان تهران با اشاره به آثار مثبت تعطیلی روز شنبه در مدیریت مصرف برق اعلام کرد: در پی تصمیم استانداری تهران مبنی بر تعطیلی دستگاه های اداری در روز شنبه اول شهریورماه در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌ جویی در مصرف انرژی، صرفه جویی ۸۹۵ مگاوات مصرف برق در تهران محقق شد.

وی با بیان اینکه این میزان صرفه‌جویی، نقشی مؤثری در کمک به پایداری شبکه و کاهش فشار بر تأسیسات برق‌ رسانی در ساعات اوج مصرف داشته، افزود: مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی از سوی مردم به‌ویژه در شرایط خاص آب‌وهوایی و افزایش دمای هوا، نشان‌ از آگاهی مردم نسبت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی دارد.

سخنگوی صنعت برق در استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم تأکید کرد: استمرار مشارکت مردمی به ویژه در قالب استفاده بهینه از وسایل سرمایشی رعایت الگوی مصرف و همچنین کاهش استفاده هم‌ زمان از وسایل برقی پرمصرف، نقشی کلیدی در عبور موفق از تابستان خواهد داشت.

ناظریان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و مانورهای ضربتی پایش مصرف برق در سطح کلانشهر تهران، تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق طی تابستان ۱۴۰۴ همچون گذشته به کار بسته است.

