خبرگزاری کار ایران
صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه

صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه
سخنگوی صنعت برق در استان تهران با اعلام این که تعطیلی ادارات استان تهران در روز شنبه؛ اول شهریورماه منجر به صرفه‌جویی ۹ درصدی، معادل ۸۹۵ مگاوات کاهش مصرف برق معادل بیش از ۹۰۰ هزار مشترک خانگی در تهران شد، همراهی شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف انرژی را کلید عبور موفق از تابستان گرم پیش‌رو دانست.

به گزارش  ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، "کامبیز ناظریان" مدیرعامل این شرکت و سخنگوی صنعت برق در استان تهران با اشاره به آثار مثبت تعطیلی روز شنبه در مدیریت مصرف برق اعلام کرد: در پی تصمیم استانداری تهران مبنی بر تعطیلی دستگاه های اداری در روز شنبه اول شهریورماه در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌ جویی در مصرف انرژی، صرفه جویی ۸۹۵ مگاوات مصرف برق در تهران محقق شد.

وی با بیان اینکه این میزان صرفه‌جویی، نقشی مؤثری در کمک به پایداری شبکه و کاهش فشار بر تأسیسات برق‌ رسانی در ساعات اوج مصرف داشته، افزود: مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی از سوی مردم به‌ویژه در شرایط خاص آب‌وهوایی و افزایش دمای هوا، نشان‌ از آگاهی مردم نسبت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی دارد.

سخنگوی صنعت برق در استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم تأکید کرد: استمرار مشارکت مردمی به ویژه در قالب استفاده بهینه از وسایل سرمایشی رعایت الگوی مصرف و همچنین کاهش استفاده هم‌ زمان از وسایل برقی پرمصرف، نقشی کلیدی در عبور موفق از تابستان خواهد داشت.

ناظریان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و مانورهای ضربتی پایش مصرف برق در سطح کلانشهر تهران، تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق طی تابستان ۱۴۰۴ همچون گذشته به کار بسته است.

