محمد آقاجانلو، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا در جنگ ۱۲ روزه در روند تولید و استخراج معادن، وقفه‌ای به وجود آمد یا خیر؟» گفت: فعالیت اکثر معادن کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه به صورت پیوسته و بدون وقفه ادامه یافت و عملیات استخراج و تولید به طور کلی دچار توقف نشد.

وی افزود: در این ۱۲ روز، تمامی معادن فعال بودند و کارکنان با تمام توان، سعی در حفظ روند تولید داشتند تا خللی در تأمین نیازهای کشور به وجود نیاید. با این حال در برخی از معادن که در مناطق حساس‌تر یا نزدیک به مناطق درگیری واقع شده بودند، مشکلاتی جزئی و مقطعی در زمینه تأمین مواد ناریه (مواد منفجره مورد استفاده در عملیات حفاری و آتشباری) به وجود آمد.

مشکلات مقطعی برخی معادن به دلیل جابه‌جایی تجهیزات حساس

معاون وزیر صمت در مورد ملاحظات امنیتی در زمان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، گفت: این مشکلات بیشتر به دلیل ملاحظات امنیتی و محدودیت‌های تردد در برخی مسیرها و جابه‌جایی تجهیزات حساس بود.

آقاجانلو با تاکید بر مدیریت بحران در زمان جنگ، گفت: مدیریت بحران به خوبی صورت گرفت و با همکاری نیروهای امنیتی و سازمان‌های ذی‌ربط، تأمین مواد ناریه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرفت تا خللی در روند کلی تولید و استخراج به وجود نیاید. این تجربه نشان داد که بخش معدن کشور از آمادگی و تاب‌آوری مناسبی در برابر شرایط بحرانی برخوردار است و با هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان حتی در شرایط دشوار نیز از استمرار تولید اطمینان حاصل کرد.

رفع آسیب‌های جنگ در حوزه صنایع معدنی همچنان در حال انجام است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که «آیا آسیبی به معادن در طول جنگ اخیر وارد شد؟» گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه، خوشبختانه آسیبی مستقیم به معادن کشور وارد نشد و تمامی واحدهای معدنی در سطح کشور، به‌ویژه در مناطق اصلی فعالیت، از نظر زیرساختی و فنی در سلامت کامل باقی ماندند. تدابیر امنیتی مناسب، پراکندگی جغرافیایی معادن و همچنین همکاری نزدیک میان نهادهای امنیتی و صنعتی باعث شد تا بخش معدن از آسیب‌های مستقیم در امان بماند.

آقاجانلو با اشاره به آسیب برخی از واحدهای معدنی، گفت: با این حال، یکی از واحدهای صنایع معدنی واقع در منطقه آذرشهر دچار آسیب شد. بخشی از خط این واحد، مورد اصابت قرار گرفت و خساراتی را متحمل شد. خوشبختانه این آسیب‌ها به سرعت شناسایی و کنترل شد و اختلالی جدی در روند فعالیت‌های تولیدی یا زنجیره تأمین ایجاد نکرد و رفع آسیب‌ها با سرعت در حال انجام است.

تداوم فعالیت‌های معدنی در فضای اضطراری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات فعالیت‌های معدنی در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این مدت، فعالیت‌های معدنی کشور با وجود فضای اضطراری و تهدیدهای امنیتی، با انسجام و مدیریت مناسب ادامه یافت.

آقاجانلو با اشاره به حضور میدانی و مستمر مدیران در معادن، گفت: حضور مداوم و مسئولانه مدیران مجتمع‌ها و طرح‌های معدنی در محل سایت‌های عملیاتی، تداوم تولید مطابق برنامه، برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و تقویت روحیه جهادی در میان کارکنان ازجمله عملکرد بخش معدن در این جنگ ۱۲ روزه بود.

تاب‌آوری صنعتی در شرایط بحرانی

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از دیگر اقدامات مهم در این دوره را بازنگری و تقویت برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در سطح معادن دانست و گفت: این برنامه‌ها هم از نظر زیرساختی (مانند حفاظت فیزیکی، ایمنی تجهیزات و استمرار برق و آب‌رسانی) و هم در حوزه سایبری (مانند مقابله با تهدیدهای احتمالی علیه سامانه‌های هوشمند معدنی و سیستم‌های کنترل تولید) مورد بررسی و پایش دقیق قرار گرفت.

آقاجانلو خاطرنشان کرد: در مجموع عملکرد بخش معدن در دوران جنگ ۱۲ روزه، الگویی موفق از تاب‌آوری صنعتی در شرایط بحرانی بود که با آمادگی قبلی، مدیریت منسجم و تعهد کارکنان ممکن شد.

