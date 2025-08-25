به گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر اخبار و تصاویری منتشر شده که حکایت از آن دارد که متقاضیان زیادی برای دریافت روادید مقابل سفارت چین منتظر هستند و صف‌های طولانی در مقابل ساختمان سفارت تشکیل شده است.

حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این تصاویر، آن را «مایه شرمساری» خواند و با انتقاد از وضعیت موجود نوشت: «مردمی که کشورشان بیش از ۷۰ درصد وارداتش را از چین تأمین می‌کند، نباید روی زمین بخوابند تا اجازه سفر بگیرند.»

او همچنین از رئیس‌ جمهور خواست پیش از سفر خود به پکن، «دستور دهند تا این صف‌های حقارت‌بار جمع شود.»

