واکنش رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به صف‌های شبانه جلوی سفارت چین

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به صف‌های شبانه جلوی سفارت چین واکنش نشان داد و نوشت: صف‌های شبانه جلوی سفارت چین مایه شرمساری است.

به گزارش ایلنا،  طی روزهای اخیر اخبار و تصاویری منتشر شده که حکایت از آن دارد که متقاضیان زیادی برای دریافت روادید مقابل سفارت چین منتظر هستند و صف‌های طولانی در مقابل ساختمان سفارت تشکیل شده است. 

حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این تصاویر، آن را «مایه شرمساری» خواند و با انتقاد از وضعیت موجود نوشت: «مردمی که کشورشان بیش از ۷۰ درصد وارداتش را از چین تأمین می‌کند، نباید روی زمین بخوابند تا اجازه سفر بگیرند.»

او همچنین از رئیس‌ جمهور  خواست پیش از سفر خود به پکن، «دستور دهند تا این صف‌های حقارت‌بار جمع شود.»

واکنش رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به صف‌های شبانه جلوی سفارت چین

 

