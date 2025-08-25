خاموشی مشعلهای نفتی تا پایان برنامه هفتم توسعه
رئیس کارگروه جمعآوری گازهای مشعل وزارت نفت گفت: با تلاش متخصصان صنعت نفت و اجرای پروژههای بزرگ جمعآوری گاز همراه، طبق برنامهریزی انجامشده تا پایان برنامه هفتم توسعه مشعلهای صنعت نفت خاموش میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، محسن محمدپور با اشاره به ارزش بالای گازهای همراه نفت اظهار کرد: وقتی نفت خام از مخازن نفت و گاز استخراج میشود، همراه آن گازی وجود دارد که به آن «گاز همراه» گفته میشود. این گازها بسیار ارزشمند هستند و باید با جداسازی، در مصارف خانگی، صنعتی و بهویژه بهعنوان خوراک پتروشیمیها استفاده شوند.
وی افزود: ترکیبات سنگین گازهای همراه مانند پروپان، اتان و بوتان در صورت جداسازی، هرکدام کاربردهای خاص و ارزشمندی دارند. با گذشت عمر مخازن نفتی، لازم است تأسیسات نیز متناسب با ترکیبات و درصد حجمی هیدروکربورها تغییر کنند تا گازهای همراه به جای هدایت به مشعلها (فلرها) جمعآوری و استفاده شوند.
رئیس کارگروه جمعآوری گازهای مشعل وزارت نفت با اشاره به اقدامهای دولتهای مختلف در این حوزه اظهار کرد: واحدهای جمعآوری گازهای مشعل آماک در دولتهای هفتم تا دهم به بهرهبرداری رسید. پالایشگاه گاز بیدبلند که گازهای منطقه شرق کارون را جمعآوری میکند، در دولتهای یازدهم و دوازدهم راهاندازی شد. طرح انجیال ۳۲۰۰ در دولت سیزدهم به بهرهبرداری رسید و طرح انجیال ۳۱۰۰ در دهلران با ظرفیت روزانه ۲۴۰ میلیون فوتمکعب برای جمعآوری گاز منطقه غرب کشور، در دولت چهاردهم و با هدایت محسن پاکنژاد، وزیر نفت راهاندازی شد.
محمدپور با یادآوری اینکه پیش از انقلاب، اولویت اول تنها تولید نفت بود و گازهای همراه همگی به مشعلها هدایت میشدند، گفت: پس از انقلاب اسلامی، جمعآوری و استفاده از گازهای همراه همواره در سیاستهای کلان کشور مورد توجه قرار گرفته و دستاوردهای بزرگی در این زمینه محقق شده است.
وی درباره آثار زیستمحیطی سوزاندن گازهای همراه اظهار کرد: وزارت نفت همواره تلاش کرده است گازهایی که به سمت مشعلها میروند فاقد ترکیبات گوگردی و نیتروژنی باشند، چراکه این ترکیبات برای سلامت انسان مضر هستند. با این حال وجود هیدروکربورهای سنگین سبب سوختن ناقص و ایجاد شعلههای نارنجیرنگ میشود.
رئیس کارگروه جمعآوری گازهای مشعل وزارت نفت با اشاره به تحریمها و کمبود تجهیزات افزود: با تلاش متخصصان صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران، بر مشکلات ناشی از تحریمها غلبه خواهیم کرد و طبق برنامه هفتم توسعه، تا پایان این برنامه تمام مشعلهای مستمر جمعآوری و خاموش میشوند.
محمدپور تأکید کرد: بر اساس دستور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و تدبیر ویژه وزیر نفت، کارگروه جمعآوری گازهای مشعل در قالب «Delivery Units» تشکیل شده تا مشکلات کارفرمایان و پیمانکاران فعال در این حوزه را برطرف کند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و تلاش کارکنان صنعت نفت در «جنگ ۱۲ روزه»، سکانداری وزیر نفت را از عوامل اصلی عبور موفق وزارت نفت از این بحران دانست و پیام قدردانی رئیسجمهور از کارکنان این صنعت را نشانهای از مقبولیت و ارزش مجاهدتهای آنان بیان کرد.