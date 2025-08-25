رشد قیمت نفت در پی حمله‌ به تأسیسات نفتی روسیه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (سوم شهریور) پس از تشدید حمله‌های اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه، در مسیر افزایش قرار گرفت. هم‌زمان، انتظارها برای کاهش نرخ بهره در آمریکا، چشم‌انداز تقاضای جهانی برای سوخت را تقویت کرده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۴۲ دقیقه بامداد روز دوشنبه به‌وقت گرینویچ با ۳ سنت یا ۰.۰۴ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۷۶ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷ سنت یا ۰.۱۱ درصد رشد، ۶۳ دلار و ۷۳ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

مقام‌های روسیه اعلام کردند که اوکراین روز یکشنبه (دوم شهریور) با انجام حمله پهپادی، ظرفیت یکی از رآکتورهای نیروگاه هسته‌ای این کشور را به‌شدت کاهش داده و موجب وقوع آتش‌سوزی گسترده در پایانه صادرات سوخت «اوست-لوگا» شده است.

فرماندار موقت منطقه نووشاختینسک هم گزارش داد که آتش‌سوزی در پالایشگاه این منطقه که در پی حمله پهپادی اوکراین رخ داده، روز یکشنبه برای چهارمین روز پیاپی ادامه داشته است.

این پالایشگاه بیشتر سوخت تولیدی خود را صادر می‌کند و ظرفیت سالانه آن ۵ میلیون تن معادل روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی (IG)، با اشاره به تحولات اخیر گفت: با توجه به موفقیتی که اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی روسیه دارد، خطرها برای نفت خام به سمت بالا در حال تغییر است.

در همین حال، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که روسیه روز یکشنبه امتیازهایی قابل توجه برای حل‌وفصل مذاکره در جنگ با اوکراین ارائه کرده است.

وی در گفت‌وگو با برنامه «دیدار با مطبوعات با کریستن ولکر» از شبکه ان‌بی‌سی (NBC) بیان کرد: آنها تشخیص داده‌اند که نمی‌توانند رژیمی دست‌نشانده در کی‌یف سر کار بگذارند، البته این یکی از خواسته‌های اصلی در آغاز جنگ بود. مهم‌تر از همه، آنها اذعان کرده‌اند که نوعی تضمین امنیتی برای تمامیت ارضی اوکراین وجود خواهد داشت.

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه (۳۱ مرداد) تهدیدهای خود را درباره اعمال تحریم‌هایی تازه علیه روسیه در صورت نبود پیشرفت در مسیر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز جنگ اوکراین طی دو هفته آینده تکرار کرد.

پس از آنکه جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، روز جمعه از احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آینده این نهاد خبر داد، تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌پذیری در بازارها افزایش یافته است.

تحلیلگران مؤسسه ای‌ان‌زد (ANZ) در یادداشتی نوشتند: روند ریسک‌پذیری در بازارها، تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار کالاها را افزایش داده؛ به‌ویژه در اوضاعی که مشکلات عرضه در حوزه انرژی و فلزات تشدید شده است.

