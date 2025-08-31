در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
سعی کردیم آب جیره بندی نشود/ شهرهای پرتنش آبی کدامند؟
مدیر عامل شرکت و آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر، در استانهای هرمزگان، مرکزی، اصفهان، یزد، تبریز، خراسان رضوی و تهران تنش آبی بیشتری داریم.
هاشم امینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره شهرهای دارای تنش آبی اظهار داشت: اکنون در پنجمین سال خشکسالی قرار داریم و میزان بارندگی ۴۰ درصد کاهش یافته است و این پیوستگی کاهش بارش و خشکسالی هم بر سفرههای آب زیرزمینی و هم سفرههای آب سطحی اثر گذاشته و طبیعتا به جهت این شرایط؛ تعداد شهرهای دارای تنش بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه موضوع کمآبی و تنش آبی یکی از چالشهای جدی است که بسیاری از شهرها با آن مواجه هستند، گفت: با تلاش همکاران و با اجرای ۱۹۶ پروژه اضطراری تا به امروز تنش آبی را مدیریت کردیم و اجازه ندادیم مردم در تامین آب شرب و بهداشت دچار مشکل شوند و یا برنامهریزی جیرهبندی داشته باشیم.
مدیر عامل شرکت و آب و فاضلاب کشور درباره آبرسانی اضطراری تصریح کرد: در حال حاضر، در استانهای هرمزگان، مرکزی، اصفهان، یزد، تبریز، خراسان رضوی و تهران تنش آبی بیشتری داریم تا به امروز در هرمزگان با استفاده از ظرفیت آبشیرینکنها آبرسانی میشود، در شهرهای دیگر نیز با استفاده از منابع آب زیرزمینی و سطحی فعلا توانستیم مشکل را حل کنیم.
وی تاکید کرد: در برخی استانها ممکن است شرایطی داشته باشیم که به دلیل نداشتن سامانه انتقال و تصفیهخانه و یا شرایط آب زیرزمینی به صورت نقطهای چالشهایی برای تامین آب شرب داشته باشیم که حل میشود.
امینی مدیریت مصرف آب، تشویق به صرفهجویی و استفاده بهینه از آب در بخشهای مختلف، اجرای پروژههای انتقال آب و استفاده از فناوریهای نوین برای تصفیه و بازیافت آب، آموزش و فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت حفظ منابع آب و راههای مقابله با کمآبی را از جمله راهکارها برای عبور از شرایط کنونی آب در کشور برشمرد.