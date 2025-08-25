قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۸۴ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۸۸ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۲۰۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۷۵۶ تومان رسیده است. از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۰۱ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۰ تومان است.

