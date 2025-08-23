خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
تهران، آماده بازگشت زائران

تهران، آماده بازگشت زائران
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از آمادگی کامل این مجموعه برای جابه‌جایی بدون محدودیت زائران امام رضا در موج بازگشت از مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، اعلام کرد: از آغاز طرح تسهیل جابه‌جایی زائران حرم رضوی در دهه پایانی ماه صفر (۲۸ مرداد تا صبح ۱ شهریور)، ۴۸۹ سرویس اتوبوس از پایانه‌های استان تهران به سمت مشهد اعزام شده‌اند که افتخار جابه‌جایی بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران را نصیب این مجموعه کرده است.

 

وی افزود: ناوگان حمل‌ونقل استان تهران بیش از نیاز موجود تامین شده و ظرفیت خالی برای متقاضیان سفر به مشهد در دسترس است.

جهانی همچنین تاکید کرد که تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت زائران به استان تهران اندیشیده شده و هیچ‌گونه محدودیتی برای تامین ناوگان و ارائه خدمات به هر میزان تقاضا وجود ندارد.

وی از استقرار همکاران این اداره کل در پایانه امام رضا مشهد برای نظارت و راهنمایی زائران خبر داد.

مدیرکل راهداری استان تهران در پایان از زائران خواست با برنامه‌ریزی و مدیریت زمان، علاوه بر آسایش خود، همکاران را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ۱۴۱ مراجعه نمایند.

