هیچ قطرهای نباید هدر رود
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در مراسم آغاز حفاری تونل آببر طرح تأمین آب شرب مشهد از رودخانههای مرزی یال شمالی هزار مسجد و در جمع مردم شهرک رضویه با اشاره به بحران آب در کشور، تأکید کرد که هر قطره آب در ایرانِ خشک باید حفاظت و مدیریت شود.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، با بیان اینکه پروژههای بازیافت فاضلاب و استفاده چرخهای از منابع آب نمونهای از اقدامات مهم در این زمینه است، گفت: ما حق نداریم حتی یک قطره آب را از دست بدهیم و این اقدامات باید به صورت گسترده انجام شود.
جوانبخت با اشاره به طرحهای آبی در استان خراسان رضوی، به ویژه شهر مشهد، گفت: دو بخش شرکت آب منطقهای و شرکت فاضلاب در حوزه تأمین منابع، توزیع و مدیریت مصرف آب با اجرای طرههای موثر، تلاشهای چشمگیری انجام دادهاند.
وی همچنین به محدودیت منابع آب در چند سال اخیر و تأثیر عدم ورود حقآبه ایران از سد دوستی اشاره کرد و گفت: با وجود این محدودیتها، مدیریت منابع به خوبی انجام شده و امید است اقدامات در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر گران بودن منابع آبی پروژههای جدید گفت: آبی که از پروژه هزار مسجد تأمین میشود، بسیار پرهزینه است و شاید بتوان گفت فقط در مقایسه با طرح انتقال آب دریا، پرکژه ارزانتری است و بنابراین باید در مصرف آن دقت کامل شود.
جوانبخت در پایان از تلاش مسئولان استان، مدیران وزارت نیرو و همکاران خود تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که با ادامه این اقدامات، نیازهای آبی خراسان رضوی و شهر مشهد به ویژه برای میزبانی زائران امام رضا (ع) به خوبی تأمین شود.