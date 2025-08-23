خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی

ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
کد خبر : 1677031
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه‌های جامع، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای مؤثری را در حوزه‌های مختلف از جمله ردیابی تراکنش‌های مشکوک، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، شناسایی شرکت‌های صوری و توانمندسازی نیروی انسانی به انجام رسانده است. این گزارش به تشریح دستاوردهای کلیدی این مرکز در دولت وفاق ملی می‌پردازد.

تدوین و ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمدر اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» با مطالعه تطبیقی، تهیه قالب برنامه، احصاء اقدامات کاهنده ریسک بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشتمل بر ۸۶۱ اقدام، تدوین و به کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.

اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشوییدر شش ماهه پایانی ۱۴۰۳ و پنج ماهه اول ۱۴۰۴ مرکز اقدامات متعددی را در حوزه پیشگیری انجام داد که شامل بررسی زیرساخت‌های بین‌المللی و گذراندن دوره‌های آموزشی ردیابی رمزارزها، بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، شناسایی ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی و با حجم تراکنش بالا و ارسال اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی بود. همچنین، ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شد که برخی از آنها دارای گردش مالی ۹ همت در سال ۱۴۰۳ بودند و موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کم‌بضاعت کشف گردید. علاوه بر این، ۶۱۰ صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز با گردش مالی ۵۱۵ همت مورد بررسی قرار گرفتند.

توانمندسازی و آموزشدر سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴، ۵۹ هزار و ۴۱۲ نفرساعت آموزش برای کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری با نظارت و تأیید مرکز اطلاعات مالی برگزار شد همچنین ۳ هزار و ۴۱۶ نفرساعت آموزش درون‌سازمانی نیز ارائه شد. همچنین سامانه آموزشی نظارت بر اشخاص مشمول (سنامام) راه‌اندازی و مقدمات برگزاری آزمون تأیید صلاحیت مدرسان و کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی فراهم شد. مدیران و کارکنان مرکز در سه دوره آموزشی بین‌المللی در کشور روسیه شرکت کردند.

بررسی، تدوین و تصویب قــوانین و مقــررات مورد نیاز در دولت چهاردهم، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، پیش‌نویس آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و پیش نویس نسخ ۲۴ دستورالعمل در حوزه‌های مالی، صرافی‌ها، بازار سرمایه و بیمه تدوین و همچنین سازوکار مربوطه جهت تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ابلاغ شد.

بررسی و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل «ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی» و بررسی و پیشنهاد نسخ و اصلاح مقررات مربوط به قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از دیگر اقدامات در این بخش بود.

دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مدیریت رئیس مرکز، جلسات چهل‌ونهم تا پنجاه‌و چهارم شورای عالی را برگزار و مصوباتی در زمینه ساماندهی اتباع خارجی، دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی، نظارت بر اشخاص تحت نظارت و مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره ای اخذ کرد.

ساماندهی گزارش‌های مشکوکمرکز اطلاعات مالیدر دولت چهاردهم، قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی را تدوین کرد، ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR را ارزیابی و بیش از ۸ هزار گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR با ۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی و ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار رکورد از سنوات قبلی را ساماندهی کرد.مرکز اطلاعات مالی در همین بازه به ۱,۰۴۷ استعلام درباره۶۵,۳۳۰ شخص، ۵۱۷ پرونده با ۷,۴۰۰ شناسه هویتی و ۴۰,۰۰۰ گزارش مشکوک به پولشویی پاسخ داد.

راهبری واحدهای مبارزه با پولشوییدر سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول راه‌اندازی و صلاحیت ۱۶۲ مسئول این واحدها احراز شد.

پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوریمرکز در این زمان با بررسی ۷,۰۰۰ شرکت مشکوک، ۱۱۹ شرکت صوری را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کرد و قواعد تشخیص این شرکت‌ها را تدوین نمود.در همین بازه زمانی مرکز ۱,۱۰۰ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع و به استعلامات مراجع قضایی پاسخ حقوقی و فنی داد.همچنین بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور