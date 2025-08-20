خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

"بیمه پارسیان" در سه ماهه ابتدائی سال درخشید

"بیمه پارسیان" در سه ماهه ابتدائی سال درخشید
کد خبر : 1676943
لینک کوتاه کپی شد.

در سه ماهه ابتدای سال حق بیمه خالص ( سهم نگهداری) بیمه پارسیان از ۳۰.۴۶۴.۰۷۴ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۵۰۹.۲۰۷ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ رسیده است که با ۲۰ درصد افزایش روبرو شده است.

به گزارش ایلنا؛ در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴  بیمه پارسیان با نماد" پارسیان" با سرمایه ثبت شده ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیرفته شده در بورس تهران در سایت کدال آمده است؛

حق بیمه خالص ( سهم نگهداری) بیمه پارسیان از ۳۰.۴۶۴.۰۷۴ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۵۰۹.۲۰۷ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ رسیده است که با ۲۰ درصد افزایش روبرو شده است.

درآمدهای بیمه‌ای این شرکت نیز از ۳۱.۹۶۹.۸۷۶ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۹.۱۸۲.۷۸۴ میلیون ریال  رسیده و با ۲۳ درصد رشد همراه شده است، سود( زیان) عملیاتی این بیمه نیز از ۷۱۱.۵۵۵ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۹۰۱.۶۵۳ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ رسیده است و با ۲۷ درصد رشد همراه شده است.

سود( زیان) قبل از مالیات این بیمه نیز از ۷۹۰.۷۳۵ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۵.۶۸۰.۴۷۶ میلیون ریال   در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ رسیده و با ۶۱۸ درصد رشد همراه شده است.

سود( زیان) خالص این شرکت نیز از ۵۰۰.۳۷۸ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۴.۹۶۵.۳۹۹ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴  رسیده و با ۸۹۲ میلیون ریال افزایش همراه شده است.

"بیمه پارسیان" در سه ماهه ابتدائی سال درخشید

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور