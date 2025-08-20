"بیمه پارسیان" در سه ماهه ابتدائی سال درخشید

به گزارش ایلنا؛ در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ بیمه پارسیان با نماد" پارسیان" با سرمایه ثبت شده ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیرفته شده در بورس تهران در سایت کدال آمده است؛

حق بیمه خالص ( سهم نگهداری) بیمه پارسیان از ۳۰.۴۶۴.۰۷۴ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۵۰۹.۲۰۷ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ رسیده است که با ۲۰ درصد افزایش روبرو شده است.

درآمدهای بیمه‌ای این شرکت نیز از ۳۱.۹۶۹.۸۷۶ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۹.۱۸۲.۷۸۴ میلیون ریال رسیده و با ۲۳ درصد رشد همراه شده است، سود( زیان) عملیاتی این بیمه نیز از ۷۱۱.۵۵۵ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۹۰۱.۶۵۳ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ رسیده است و با ۲۷ درصد رشد همراه شده است.

سود( زیان) قبل از مالیات این بیمه نیز از ۷۹۰.۷۳۵ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۵.۶۸۰.۴۷۶ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ رسیده و با ۶۱۸ درصد رشد همراه شده است.

سود( زیان) خالص این شرکت نیز از ۵۰۰.۳۷۸ میلیون ریال در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۴.۹۶۵.۳۹۹ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ رسیده و با ۸۹۲ میلیون ریال افزایش همراه شده است.

انتهای پیام/