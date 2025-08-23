ادعای حمله هکری به خطوط کشتیرانی ابران تکذیب شد
تمامی کشتیها و نفتکشهای ایران در حال فعالیت هستند و هیچ اختلال یا قطع ارتباطی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، منابع موثق ضمن تکذیب خبر حمله سایری به شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ نفتکش و کشتی باربری اعلام کردند: تمامی کشتی ها در حال فعالیت هستند و هیچ اختلال یا قطع ارتباطی گزارش نشده است.
این گزارش حاکی است؛ یک گروه هکری با نام لبدوختگان ادعا کرد شبکه ارتباطی بیش از ۳۹ نفتکش و ۲۵ کشتی باربری ایرانی را از طریق نفوذ به مرکز دادههای شرکت فنآوا هدف حمله سایبری قرار داده و ارتباط این کشتیها با یکدیگر، بنادر و خارج از کشور را مختل کرده، است.
بنا بر ادعای این گروه هکری این حمله از طریق نفوذ به مرکز دادههای شرکت «فنآوا»، یکی از شرکتهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، انجام شده است.