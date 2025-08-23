کمبود شدید بذر دیم در کشور/ بذر جو روی دستمان ماند

مظفر روستایی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد تولید بذر دیم گفت: نکته مهمی که روی بذر و قیمت بذر تاثیر دارد، تامین نقدینگی و یارانه بذر شرکت‌های بذری است که دولت آن را باید به‌موقع بدهد تا شرکت‌ها بتوانند رقم مورد نیاز آن را به‌موقع خریداری، تهیه، فرآوری و در زمان کشت در اختیار بهره‌بردار قرار دهند.

روستایی افزود: تامین به مقدار مورد نیاز برخی از ارقام، مولفه‌ای است که در سال‌های خشکسالی کشت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امسال بسیاری از مزارع کشاورزان در استان‌های مختلف به دلیل کمبود شدید بذر سبز نشدند. بنابراین برنامه‌ریزی برای تامین بذر بسیار مهم است و باید تدابیری اندیشیده شود که بذر مورد نیاز همراه با آیتم‌های فنی که این موسسه تعریف کرده، تهیه و تنظیم شود و در اختیار بهره‌برداران با قیمت اصولی قرار بگیرد.

عدم تامین به موقع ارقام بذر دیم کشاورزان

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم با اشاره به تنوع بذرهای دیم در کشور، گفت: در این موسسه، هسته‌های بذری مورد نیاز را تولید می‌کنیم چون بر اساس برنامه این موسسه، باید بتوانیم ضریب پوشش غلات و حبوبات را در برنامه ۵ ساله به ترتیب به ۴۵ و ۳۵ درصد برسانیم.

روستایی ادامه داد: در موسسه تحقیقات، بذر پرورشی ۱ و ۲ که بتواند این سطح نفوذ را در عرصه‌ها کاور کند و پوشش بدهد، تولید می‌کنیم و بذر پرورشی ۳ و مادری و گواهی‌شده توسط شرکت‌های تولیدکننده بخش خصوصی تولید می‌شود. اینجاست که ما شاهد افت مزارع هستیم و این مساله باعث می‌شود که به ویژه در سال‌هایی که خشکسالی است، برخی از ارقام بذر کشاورزان به موقع تامین نشود.

تشویق کشاورزان به کشت جو با افزایش قیمت خرید تضمینی

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: همچنین، خشکسالی‌ها باعث می‌شود که برنامه‌های بذری که توسط گروه واحد بذر معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و موسسات تحقیقات تدوین می‌شود، تحت تاثیر قرار بگیرد.

روستایی افزود: مورد دیگر، قیمت‌گذاری اصولی محصولات برای خرید تضمینی است. به طور مثال، با توجه به خشک بودن کشور، جو محصولی سازگار برای تولید است. در حالی که ما بهترین ارقام را در مورد این محصول، تولید کرده‌ایم؛ ولی به دلیل قیمت بسیار پایین جو، کشاورزان از آن برای کشت استقبال نکرده‌اند و بذرهای ما روی دست ما ماند. بنابراین هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری بسیار مهم است.

وی افزود: اگر دولت قیمت خرید تضمینی جو را متعادل کند و تقریبا ۱۰ الی ۱۵ درصد کمتر از گندم در نظر بگیرد، قطعا در شرایط دیم به‌راحتی می‌توانیم تا ۲ میلیون تن در سال تولید جو داشته باشیم یعنی یک میلیون تن از ۲.۵ میلیون تن واردات جو را می‌توانیم از دیم جبران کنیم به شرط اینکه قیمت خرید تضمینی آن، معقول و در مقایسه با گندم اصولی باشد.

صرفه‌جویی در آب با تولید علوفه دیم

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: یکی از تولیداتی که در دیمزارها از آن غفلت شده، تولید علوفه است. ما نیازمند تولید این علوفه برای دام و طیور در کشور هستیم و خیلی هم واردات داریم.

روستایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم بیشتری از آب در کشور صرف تولید علوفه و گیاهان پرآب می‌شود؛ در صورتی که بخش زیادی از این نیاز را می‌توانیم با علوفه دیم تامین کنیم اگر بذر آن به خوبی تولید شود.

