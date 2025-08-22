افزایش تولید میدان آزادگان جنوبی
با راهاندازی دو حلقه چاه جدید در میدان آزادگان جنوبی، ظرفیت تولید نفت این میدان ۸هزار بشکه در روز افزایش یافت و مجموع تولید گروه پتروپارس در این میدان به حدود ۵۹ هزار بشکه در روز رسید.
مدیرعامل گروه پتروپارس خبر داد
به گزارش ایلنا، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان این مطلب و درخصوص این دستاورد گفت: در هفته جاری، عملیات راهاندازی دو حلقه چاه فهلیان به شمارههای ۲۰۷ و ۲۰۰ با مجموع ظرفیت تولید ۸هزار بشکه در روز با موفقیت به انجام رسید و نفت تولیدی این چاهها از طریق خط لوله جریانی احداثشده توسط گروه پتروپارس به منیفولدهای جنوبی میدان آزادگان و تأسیسات فرآورش غرب کارون منتقل شد.
وی ادامه داد: این موفقیت ارزشمند نتیجه اعتماد کارفرمای محترم و تلاشهای بیوقفه کارکنان متخصص و سختکوش گروه پتروپارس است و نویدبخش روزهای روشنتری برای گروه پتروپارس و صنعت نفت کشور به شمار میرود.
همچنین مهندس ناری، مجری طرح میدان مشترک آزادگان جنوبی در گروه پتروپارس، با اشاره به اهمیت این موفقیت افزود: با راهاندازی این دو چاه، ظرفیت تولید گروه پتروپارس در آزادگان جنوبی به ۵۸هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید. همچنین طبق برنامهریزی انجامشده، در هفته آینده سه حلقه چاه دیگر با مجموع ظرفیت تولید ۴۲۰۰ بشکه در روز، راهاندازی و وارد مدار تولید خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: از حمایتها و همراهیهای کارفرمای محترم و تلاش یکایک همکاران پرتلاش در بخشهای عملیاتی و پشتیبانی قدردانی میکنم و امیدواریم با تداوم این همدلی، گامهای مؤثرتری در مسیر توسعه و تولید پایدار در میدان آزادگان جنوبی برداشته شود.