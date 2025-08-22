پیشرفت فیزیکی ٩۵ درصدی پروژه پیادهسازی سامانه اموال منقول
خزانهداری کل کشور در سال ۱۴۰۴ با پیشرفت ۹۵ درصدی در پیادهسازی سامانههای اموال منقول و ملی کارشناسی، گامهای بلندی در راستای شفافیت و مدیریت بهینه داراییهای دولتی برداشت.
به گزارش ایلنا، خزانهداری کل کشور از شهریور ۱۴۰۳ پروژه پیادهسازی سامانه اموال منقول را آغاز کرد تاکنون به پیشرفت ۹۵ درصدی دست یافت. این سامانه امکان دریافت برخط صورتحساب دستگاههای اجرایی، صدور مجوزهای انتقال و فروش اموال، و پایش حساب داراییهای منقول را فراهم کرده است.
یکسانسازی کدینگ شناسههای اموال با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پیادهسازی طبقات داراییها مطابق با استانداردهای حسابداری تعهدی از دستاوردهای کلیدی این پروژه است.سامانه ملی کارشناسی با شفافیت و محرمانگیسامانه ملی کارشناسی نیز از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده و تا کنون به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده است.
این سامانه در ثبت درخواستها و گزارشهای کارشناسی، انتخاب کارشناسان را بهصورت تصادفی و بدون دخالت انسانی انجام میدهد.
شفافیت در اقلام اطلاعاتی و ارتباط برخط با سامانههای کارشناسی (۲۰۲۰-۱۵۱۵) از ویژگیهای برجسته این سامانه است که در بستر وبسرویس فرایندمحور PGSB پیادهسازی شده است.
در اجرای قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در خرداد ماه سال جاری تاکنون تعداد ۵۲۴ فقره ملک مازاد با ارزش ۱۶.۵۴۳ هزار میلیارد تومان شناسایی و ۳۴۸ فقره ملک به ارزش ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان مشمول مجوز فروش گردید.