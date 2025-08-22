قیمت طلا و سکه ٣١ مرداد ماه ١۴٠۴ اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٣١ مرداد ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٣٢٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٧ میلیون و ٨۴۵ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٠ میلیون و ۴۶٠ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٨۶ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٧٨ میلیون و ۴٩٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴۴ میلیون و ٩۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢۶ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان رسید.

