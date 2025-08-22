به گزارش ایلنا، در سال اول دولت چهاردهم (مرداد ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۱۴۰۴) با تصویب ۵۹۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار، گام‌های بلندی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی برداشته است.

این سازمان با تقویت مناسبات بین‌المللی، مشارکت فعال در نشست‌های جهانی از جمله اجلاس‌های بریکس، سازمان همکاری شانگهای، بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، و امضای موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهایی نظیر عمان و مذاکره با کوبا و امارات متحده عربی، به تحقق اهداف کلان دولت کمک کرده است.

با اجرای برنامه‌های نوین بازاریابی هدفمند، حضور در رویدادهای داخلی مانند ایران اکسپو ۲۰۲۵، نمایشگاه اینوکس-فاینکس مشهد و کیش اکسپو، و تقویت همکاری با بخش خصوصی از طریق جلسات متعدد با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

در حوزه بهبود محیط سرمایه‌گذاری، تصویب آیین‌نامه‌هایی نظیر سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری، تسهیل اقامت اتباع خارجی، و دستورالعمل‌های ارتقای رقابت‌پذیری و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، همراه با پیشنهادهایی برای رفع محدودیت‌های ورود ماشین‌آلات و صادرات محصولات سرمایه‌گذاری خارجی از اقدامات کلیدی این سازمان بوده است.

این تلاش‌ها با هماهنگی دستگاه‌های داخلی و ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای جذب سرمایه از کشورهای حوزه خلیج فارس و پروژه‌های کلان ملی مانند کریدور شمال-جنوب، نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه اقتصادی کشور است.

