علی بیت‌الهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جزییات زلزله شب گذشته فشم، اظهار داشت: زلزله‌ای به بزرگای ٣.۴، ساعت 00:00:50 در عمق ۵.٠ کیلومتری و به فاصله ٨ کیلومتری شمشک، ٩ کیلومتری فشم و ٢١ کیلومتری شمال لواسان و در فاصله مستقیم ٣۵ کیلومتری از محدوده مرکزی شهرتهران ( ٢٠ کیلومتری مرز شمالی شهر تهران) و در مجاورت روستای لالان رخ داد که با توجه به بزرگای این رخداد، خسارت و آسیبی برای زلزله ٣.۴ فشم استان تهران نشده‌است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن خطاهای طبیعی موجود در مکان‌یابی زلزله‌ها و با توجه به سازوکار گسل‌های شناخته شده محدوده شمالی تهران، احتمالا شاخه شرقی گسل طالقان می‌تواند به‌عنوان گسل مسبب این زمین‌لرزه معرفی شود.

رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سوال که پس از اولین لرزه مردم تا چند ساعت باید منتظر زلزله اصلی باشند و معمولا پیش لرزه‌ها تا چه مدتی ادامه دارند، تاکید کرد: در این باره نمی‌توان با قاطعیت صحبت کرد و هر آنچه که ذکر می‌شود به صورت تجربی بوده اما دقیقا پس از هر زمین لرزه مسأله اصلی مردم همین موضوع است که تا چه زمانی منتظر زلزله‌های بعدی باشند. تجربیات نشان می‌دهد برای مثال قبل از زلزله بزرگ بم از ساعت ١٢ شب تا حدود ۴.۵ صبح ٣ پیش لرزه رخ داده یا اینکه ۴۵ دقیقه قبل از زلزله کرمانشاه ۴ زلزله رخ می‌دهد و بعد از آن زلزله بزرگ به وقوع می‌پیوندد.

بیت‌الهی با بیان اینکه البته در عمده موارد تک لرزه رخ می‌دهد و تمام می‌شود، افزود: واقعا در این باره نمی‌توان با قاطعیت صحبت کرد اما اگر این رخداد ادامه پیدا می‌کرد به ما پالس هشدار قوی‌تر می‌داد تا از دیدگاه احتیاطی، رفتارهای مناسب به شرایط را در نظر بگیریم.

وی گفت: آن حالت تنش و فشار لایه‌های زمین اول با یک شکستگی شروع می‌شود اگر این تنش قابل توجه باشد، ادامه پیدا می کنند و زلزله‌های بزرگ‌تری رخ می‌دهد و نهایتا این روند یک تا ٣ ساعت و تا یک روز ادامه پیدا می‌کند.

رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: رخدادهای کوچک مانند زلزله شب گذشته عملا معرف تنش تکتونیکی در منطقه و فعال بودن گسل‌ها، آن هم محدوده‌ای که ١٠ میلیون جمعیت دارد و اهمیت این تنش‌های تکتونیکی افزایش پیدا می‌کند. خوشبختانه از شب گذشته پس از وقوع زلزله ٣.۴ ریشتری تا این ساعت رخداد دیگری ثبت نشده است و اگر قرار بود رخداد بزرگ‌تری رخ دهد، تا به این لحظه باید علایمی از خود نشان می‌داد البته باز هم نمی‌توان با قطعیت در این باره صحبت کرد.

بیت‌الهی تاکید کرد: موضوع بسیار مهم این است که تعداد ١٨ شهر تا شعاع حدود ۵۵ کیلومتری اطراف در مرکز زلزله ٣.۴ ریشتری فشم قرار گرفته‌اند و نزدیک به ٣٠٠ هزار واحد مسکونی وجود داشت که ساختمان ضعیت در برابر زلزله دارند و در هر واحد به طور متوسط حدودا ٣ نفر در نظر بگیریم نزدیک به یک میلیون نفر می‌تواند تحت تاثیر زلزله‌های بزرگ‌تر قرار بگیرند.

