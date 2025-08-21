خبرگزاری کار ایران
جشنواره بزرگ بانک صادرات ایران ویژه فرهنگیان و بازنشستگان با جوایز میلیاردی آغاز شد

جشنواره بزرگ بانک صادرات ایران ویژه فرهنگیان و بازنشستگان با جوایز میلیاردی آغاز شد
بانک صادرات ایران همزمان با هفتاد و چهارمین سالروز آغاز فعالیت خود، جشنواره ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را با جوایز ویژه نقدی آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این جشنواره با شعار «۷۴ سال اعتماد، ۷۴ سال همراهی»، به پاس قدردانی از همراهی همیشگی فرهنگیان شاغل وزارت آموزش و پرورش و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی کشور با جوایز ارزشمند نقدی اجرا می‌شود.

این جشنواره از ۲۹ مرداد 1404 شروع شده و به مدت 18 روز تا ۱۵ شهریورماه همزمان با سالروز تأسیس بانک صادرات ایران ادامه دارد.

شرکت در این جشنواره بر اساس کسب امتیاز از مانده روزانه حساب است. هر 10 میلیون ریال مانده روزانه، یک امتیاز دارد و شرط ورود به قرعه‌کشی کسب حداقل 74 امتیاز است.

جوایز ویژه‌ای برای این جشنواره در نظر گرفته شده است که شامل 6 جایزه ویژه یک میلیارد ریالی برای 6 نفر (3نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و 3 نفر از فرهنگیان شاغل وزارت آموزش و پرورش) با بالاترین امتیاز و 1480 جایزه 74 میلیون ریالی (740 جایزه برای هر یک از دو گروه) به قید قرعه تعیین شده است.

مراسم تقدیر و قرعه‌کشی این جشنواره، همزمان با جشن سالروز تأسیس بانک صادرات ایران با حضور مدیران ارشد بانک صادرات ایران، مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری برگزار می‌شود.

