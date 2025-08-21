خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان واریز وجه فروش فوری ایران خودرو اعلام شد

فراخوان واریز وجه فروش فوری ایران خودرو اعلام شد
کد خبر : 1676465
لینک کوتاه کپی شد.

فراخوان واریز وجه فروش فوری ایران خودرو در هفتمین دوره ثبت نام خودرو ویژه برندگان طرح خودروهای فرسوده اعلام شد.

به گزارش ایلنا، در این فراخوان آمده است: 

قابل توجه متقاضیان واجد شرایط تبصره 5 از ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده 11 آئین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که در هفتمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویت‌بندی) برخی محصولات ایران خودرو در مردادماه سال 1404 در سایت ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو ثبت نام نموده و متعاقباً در لیست انتظار خودرو قرار گرفته اند، می رساند این شرکت با استناد به بند های 8 و 7 بخش تذکرات مهم اطلاعیه هفتمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو در شرکت ایران خودرو منتشر شده در سامانه مذکور درصدد فراخوان فروش فوری خودرو با اولویت فروش و عقد قرارداد به متقاضیان مشمول این فراخوان بر اساس شرایط ذیل می باشد.

جدول مربوط به شرایط فروش فوری اعم از نوع خودرو ، موعد تحویل ، برنامه فروش و قیمت به شرح ذیل اعلام می گردد:

فراخوان واریز وجه فروش فوری ایران خودرو اعلام شد

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور