فراخوان واریز وجه فروش فوری ایران خودرو اعلام شد

قابل توجه متقاضیان واجد شرایط تبصره 5 از ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده 11 آئین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که در هفتمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویت‌بندی) برخی محصولات ایران خودرو در مردادماه سال 1404 در سایت ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو ثبت نام نموده و متعاقباً در لیست انتظار خودرو قرار گرفته اند، می رساند این شرکت با استناد به بند های 8 و 7 بخش تذکرات مهم اطلاعیه هفتمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو در شرکت ایران خودرو منتشر شده در سامانه مذکور درصدد فراخوان فروش فوری خودرو با اولویت فروش و عقد قرارداد به متقاضیان مشمول این فراخوان بر اساس شرایط ذیل می باشد.

جدول مربوط به شرایط فروش فوری اعم از نوع خودرو ، موعد تحویل ، برنامه فروش و قیمت به شرح ذیل اعلام می گردد:

