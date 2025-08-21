پرداخت مطالبات چایکاران؛ هفته آینده

به گزارش ایلنا، هادی حق‌شناس استاندار گیلان صبح امروز به همراه غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از یکی از کارخانه‌های شالی‌کوبی در شهرستان بندر انزلی بازدید کردند.

در این بازدید، آخرین وضع برداشت برنج در مزارع شهرستان، مسائل مربوط به فرآوری و بسته‌بندی محصول در کارخانه‌های شالی‌کوبی و دغدغه‌های کشاورزان بررسی شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و کشاورزان استان گیلان اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی کشاورزان و حمایت دولت، تولید برنج کیفی افزایش یافته و روند کشت و برداشت امسال امیدوارکننده است، بنابراین قیمت‌گذاری مناسب برنج کیفی که برای اولین بار در آغاز فعالیت دولت چهاردهم انجام شد، انگیزه کشاورزان را برای تولید بیشتر افزایش داده است.

غلامرضا نوری قزلجه، یکی از اهداف اصلی دولت را حمایت از کشاورزان دانست و گفت: حمایت از تولید داخلی و تثبیت بازار، به ویژه در استان‌هایی مانند گیلان که رقابت و فشار اقتصادی بیشتری دارند، از اولویت‌های اصلی دولت است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضع پرداخت مطالبات چایکاران بیان کرد: پس از استقرار دولت چهاردهم، بخش عمده‌ای از مطالبات سنواتی چایکاران پرداخت شده است، از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که باید که به چایکاران پرداخت می‌شد، حدود ۱.۲ همت تاکنون پرداخت شده و سهم باقی‌مانده دولت در کمتر از یک هفته آینده تکمیل خواهد شد.

نوری قزلجه با تأکید بر نقش محققان و کشاورزان در افزایش تولید داخلی تصریح کرد: با تلاش مستمر محققین، بهره‌برداران و شالیکاران عزیز، امیدواریم بتوانیم به زودی کل نیاز کشور به برنج و چای را از تولید داخلی تأمین کنیم، این امر علاوه بر تأمین نیاز داخلی، باعث تقویت اقتصاد کشاورزی استان و ارتقای معیشت کشاورزان خواهد شد.

انتهای پیام/