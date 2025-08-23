برق بی گاز نمی ماند
نیروگاه های گازی می توانند با اطمینان از دریافت سوخت کافی به استقبال فصل سرد سال بروند.
به گزارش ایلنا، تأمین سوخت نیروگاهی در حالی به یکی از چالشهای اساسی تبدیل شده است که گاز روزهای سخت تری را برای رسیدن به خطوط لوله سپری می کند؛ پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان که نقش حیاتی در تأمین نیازهای انرژی کشور ایفا میکند؛ هر روز افت تولید بیشتری را تجربه می کند به طوری که اکنون در حوزه گاز به حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز ناترازی رسیده ایم اما این وضعیت تاکنون بخش خانگی و نیروگاهی را دچار چالش نکرده است،
اگرچه نیروگاهها به عنوان یکی از اصلیترین منابع تولید برق به شدت به گاز طبیعی وابستهاند و این خود یک ضعف بزرگ صنعت برق است که ۹۰ درصد برق را از نیروگاههای حرارتی و وابسته به سوخت فسیلی و نه تجدیدپذیرها تامین می کند؛ اما در هر حال این سوخت به نیروگاهها آن هم نیروگاههایی که هدررفت ۲۰ درصدی در آنها به دلیل نواقص فنی، عدم بهینهسازی و فرسودگی تجهیزات جدی است؛ می رسد.
این گزارش حاکی است؛ گازرسانی به نیروگاه ها از ابتدای امسال تا ۲۴ مردادماه ۱.۵ میلیارد مترمکعب افزایش داشته که رشد ۵ درصدی را نشان می دهد و این منتج به شکسته شدن رکورد گازرسانی به نیروگاه ها با تحویل ۳۱۲ میلیون مترمکعب در روز علیرغم تعهد تامین ۲۹۰ میلیون متر مکعبی و همچنین زمینه ساز افزایش ۷۰ درصدی ذخیره سازی سوخت مایع شده است.
با جمیع شرایط به نظر میرسد تأمین گاز برای نیروگاهها ادامه داشته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و نیروگاههای گازی می توانند با اطمینان از دریافت سوخت کافی به استقبال فصل سرد سال بروند.