خبرگزاری کار ایران
تولید انبوه کمک‌فنر شاهین در ایندامین سایپا کلید خورد

شرکت کارخانجات کمک‌فنر ایندامین سایپا به عنوان قدیمی‌ترین تولیدکننده کمک‌فنر در کشور، تولید انبوه کمک‌فنر جلو و عقب خودروی شاهین را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پروژه تولید انبوه کمک‌فنر شاهین که طی یک دوره سه‌ماهه و پس از اخذ تمامی تأییدیه‌های کیفی به سرانجام رسیده، اکنون با ظرفیت ارسال روزانه ۸۰۰ قطعه وارد فاز عملیاتی شده است.

داخلی‌سازی این قطعه علاوه بر تأمین مستمر و یکپارچه نیاز خطوط تولید و خدمات پس از فروش سایپا، به جلوگیری از خروج نقدینگی از گروه و افزایش تنوع سبد محصولات ایندامین کمک خواهد کرد.

رضا عبدی، معاون اجرایی ایندامین، در این باره اظهار داشت: تولید کمک‌فنر شاهین نقطه عطفی برای این شرکت محسوب می‌شود و نشان می‌دهد ایندامین توانایی ایفای نقش مؤثر در تولید قطعات جدید و باکیفیت صنعت خودرو را دارد.

وی افزود: این دستاورد نتیجه تمرکز بر دانش فنی، مهندسی و تلاش تیمی بوده و بیانگر عزم شرکت برای توسعه محصول، ارتقاء توان فنی و کاهش وابستگی به واردات است.

با این اقدام، ایندامین تأمین ۱۰۰ درصدی کمک‌فنر مورد استفاده در خطوط تولید گروه خودروسازی سایپا را بر عهده گرفته است.

