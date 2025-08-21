دلیل افزایش اخیر مبلغ قبض آب چیست؟
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: افزایش تعرفه آب حدود ۲۸ درصد بوده به دلیل افزایش نرخ غیر یارانهای آب که از ۷۰۰۰ تومان به ۹ هزار تومان ارتقاء پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، عیسیبزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفت: افزایش تعرفه آب حدود ۲۸ درصد بوده به دلیل افزایش نرخ غیر یارانهای آب که از ۷۰۰۰ تومان به ۹ هزار تومان ارتقاء پیدا کرده است. البته در قبضها ردیفی برای آبونمان فاضلاب و انشعاب هم وجود دارد، ولی افزایش اصلی که گزارش شده در جاهای مختلف و ما و شما شنیدیم به این دلیل بود که در دوره جنگ ۱۲ روزه، قرائت کنتور انجام نمیشد و قبض برآوردی صادر شد.
وی افزود: حدود ۴۵ درصد از مردم بر اساس قبض برآوردی پرداخت کردند و ۵۵ درصد پرداخت نکردند و قبض دو دوره حالا بر اساس قرائت واقعی صادر شده که این دو دوره سرجمع حدود ۷۰ روز است که یک ذره مبلغ را در مقایسه با گذشته بیشتر نشان میدهد.