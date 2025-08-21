جزئیات خدمات وزارت راه برای زائران اربعین
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامهریزیهای این وزارتخانه برای بهبود زیرساختها، افزایش ایمنی، ساماندهی ناوگان و توسعه دیپلماسی حملونقل با کشورهای همسایه، گفت: عملیات اربعین با رشد سه درصدی زائران ایرانی، رویدادی راهبردی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق در یک برنامه تلویزیونی درباره عملکرد این وزارتخانه در عملیات اربعین ۱۴۰۴ و اولویتهای حملونقل، اظهار کرد: شروع مسئولیتم در این وزارتخانه همزمان با اربعین سال گذشته بود و از همان ابتدا با حضور در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه بررسیهایی انجام و اشکالاتی شناسایی شد؛ البته زحمات زیادی کشیده شده بود و همه دستبهدست هم داد تا این رویداد جهانی شکل گیرد.
ایمنی جادهای؛ اولویت نخست در مسیرهای منتهی به مرزها
صادق ادامه داد: یکی از بخشهای مهم، ایمنی مسیرها بود؛ چراکه نزدیک به ۹۵ درصد از زائران از طریق جاده به کربلا میروند و از این میزان، ۲۳ درصد از حملونقل عمومی استفاده میکنند. در حوزه جادهای، روشنایی، خطکشی، گاردریلها و پایش جادهها در دستور کار قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیرهای منتهی به مرزهایی چون مهران، شلمچه، چذابه، تمرچین، خسروی و بازرگان نیازمند تقویت زیرساخت بودند همچنین ناترازی در حوزه ناوگان حملونقل جادهای و ریلی وجود داشت.
وی ادامه داد: پایانه برکت و ساماندهی آن، نظارت و کنترل عملکرد ناوگان بهویژه در دوران اوج سفر از برنامههای مهم بود و هشت مرکز مانیتورینگ در مرزها تجهیز شد تا پایش مداوم انجام شود.
الگوریتمسازی برای توزیع سفرها و مدیریت پیکها
صادق تصریح کرد: با بررسی ۱۰ سال گذشته، الگویی برای توزیع سفرها طراحی شد تا از ازدحام و اختلال در سفرهای عادی مردم جلوگیری شود. در گذشته گاهی لازم بود ناوگان از دیگر نقاط کشور برای مرزها بسیج شود که به سفرهای داخلی آسیب میزد؛ اما امسال این مدت به ۳ تا ۴ روز کاهش یافت.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، از پنجم تا بیستوچهارم صفر، با اطلاعرسانی و همکاری مردم، سفرها بهخوبی توزیع شد؛ در روزهای اوج نیز خدماترسانی قطع نشد و مردم صبورانه همکاری کردند.
کمبود ۶ هزار دستگاه اتوبوس؛ راهکار دولت برای جبران
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ناترازی ناوگان حملونقل اعلام کرد: بیش از ۶ هزار دستگاه اتوبوس کمبود وجود دارد که با حمایت معاون اول رئیسجمهور و همکاری وزارت صمت و نفت، ناوگانی که در صنایع دیگر مشغول بودند در ایام اوج به ناوگان عمومی اضافه شدند همچنین سفارش هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی ثبت شده است.
صادق با بیان اینکه امسال افزایش تعداد ناوگان محقق نشد، اما تا پایان سال آینده هزار و ۳۰۰ دستگاه داخلی تحویل خواهد شد، افزود: مجوز واردات ۲ هزار اتوبوس نیز دریافت شده و تا پایان سال آینده حدود سه هزار و ۴۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ دستگاه به ناوگان افزوده میشود.
پیشرفت در حوزه ریلی؛ افزایش ۱۹ درصدی جابهجایی زائران
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حملونقل ریلی گفت: در حوزه ریلی، با وجود محدودیتها، جابهجایی زائر ۱۹ درصد افزایش یافت. در شلمچه سکوی موقتی ایجاد شد تا فاصله زائر با مرز کاهش یابد. سرعت قطار خرمشهر–شلمچه از ۸۰ به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رسید و زمان سفر کاهش پیدا کرد.
سفرهای هوایی؛ نرخگذاری مصوب و کنترل شکایات
این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به شرایط خاص پس از جنگ ۱۲روزه و مشکلات صنعت هوایی، گفت: در بازه ۱۰ روزه پایانی سفرها نرخ مصوب بلیت پرواز تعیین شد و نظارت توسط دادستانی، بازرسی کل کشور و بازرسی وزارتخانه انجام گرفت. با اینکه شکایاتی وجود داشت، اما نسبت به سال گذشته بسیار کمتر بود.
وی افزود: همچنین ایرانایر مکلف شد تا سیام ماه صفر، خدمات خود را با نرخ مصوب ادامه دهد. در حوزه چارتری نیز سختگیریهایی اعمال شد تا مشکلات کاهش یابد.
زیرساختها؛ از ۶۰ کیلومتر آسفالت تا افزایش ظرفیت پایانهها
صادق در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختها اشاره کرد و توضیح داد: در جادهها، حدود ۶۰ کیلومتر دوباندهسازی و روکش آسفالت در مسیرهای منتهی به مرز انجام شد همچنین پایانه مسافری شهید رئیسی در حال آمادهسازی است تا برای سال آینده آماده تکمیل شود.
قطار شلمچه–بصره؛ اتصال استراتژیک تا پایان سال آینده
وزیر راه و شهرسازی درباره قطار شلمچه–بصره و وضعیت پیشرفت این پروژه اظهار کرد: در بخش ایرانی این پروژه، مینروبی کامل شده و پیشرفت فیزیکی پل بینالمللی بسیار خوب است. تلاش میشود ریلگذاری همزمان با تکمیل پل انجام شود؛ چراکه این پروژه تأثیر زیادی بر تجارت و جابهجایی زائر خواهد داشت.
ظرفیت فرودگاهها و برنامه طرحهای پیشران
صادق با بیان اینکه در بخش زیرساخت فرودگاهی مشکلی گزارش نشده است؛ گفت: در ناوگان هوایی، هندلینگ و سایر بخشهای خدماتی به مسافران کمبودهایی وجود دارد.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه، تجهیز ناوگان بهعنوان طرح پیشران تصویب شده که شامل افزایش ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات میشود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که کدام چالشها در سال آینده وجود نخواهد داشت، گفت: نمیتوان گفت چالشی ۱۰۰ درصد رفع خواهد شد؛ چراکه زائران حسینی عاشقانه و غیرقابل پیشبینی حرکت میکنند اما برای کاهش مشکلات در حوزه ناوگان، پایانهها، زیرساخت و ایمنی، برنامهریزی جدی انجام شده است. حدود ۲۰ درصد کاهش تلفات جادهای نسبت به سال قبل نیز به دست آمده که عدد مهمی است.
صادق از معاون اول رئیسجمهور، وزیر کشور، دبیر ستاد اربعین، تمام دستگاههای عضو کمیته حملونقل و سوخت، وزارت صمت، وزارت نفت، شرکتهای خصوصی، مالکان ناوگان، کادر پروازی، لکوموتیورانها و بهویژه رانندگان و مردم صبور قدردانی کرد.
دیپلماسی حملونقل؛ راهبرد توسعه پایدار کشور
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به سفر اخیر به ارمنستان توضیح داد: توسعه تعامل با کشورهای همسایه یکی از اولویتهای دولت چهاردهم بوده و هدف اصلی، اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از طریق ارمنستان و تقویت ترانزیت منطقهای است. در همین زمینه توافق شد دسترسی ارمنستان به آبهای آزاد از طریق جنوب ایران فراهم شود.
وی افزود: پروژه پل دوم نوردوز، تسهیل عوارض، ساماندهی گمرک و توسعه لجستیک از دیگر محورهای توافق بود.
همکاری منطقهای؛ تضمین بار از قزاقستان و توسعه در چابهار
صادق از توافقات با ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، پاکستان و عراق از جمله تضمین حمل بار با قزاقستان و توسعه سایت لجستیکی در جنوب ایران خبر داد.
وی در ادامه درباره پروژه راهآهن چابهار–زاهدان نیز گفت: این پروژه ۸۵ درصد پیشرفت زیرسازی دارد و تلاش میشود تا پایان سال مسیر ریلی چابهار به زاهدان به بهرهبرداری برسد تا این کریدور راهبردی، بهعنوان حلقه اتصال جنوب ایران به آسیای میانه و فراتر از آن، نقشی مؤثر در توسعه تجارت و ترانزیت منطقهای ایفا کند.
وزیر راه و شهرسازی درباره پروژه راهآهن رشت- آستارا نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در طول سال گذشته حدود ۶۰ کیلومتر از مسیر رشت–آستارا تملک شده و اکنون برنامهریزی و طراحی اجرایی مراحل بعدی پیگیری میشود.
به گفته صادق، این مسیر حلقه مفقوده اتصال ریل شمال به جنوب کشور را کامل میکند و تحول بزرگی در ترانزیت منطقهای خواهد بود.
وی از پیشرفتهای چشمگیر طرح راهآهن رشت–آستارا بهعنوان حلقه گمشده کریدور بینالمللی شمال–جنوب خبر داد و افزود: ۳۰ کیلومتر از اراضی تملک شده در اختیار طرف روسیه برای انجام مطالعات فنی قرار گرفته است.