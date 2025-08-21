خبرگزاری کار ایران
۸۷ درصد مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد

با تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع بودجه عمومی، ۲۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تصمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شد

به گزارش ایلنا از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، با تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع بودجه عمومی، ۲۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها به بانک کشاورزی واریز تا به حساب کشاورزان واریز گردد.

بر این اساس، مطالبات گندمکاران به ترتیب در فروردین‌ماه به‌طور کامل (۱۰۰ درصد)، در اردیبهشت و خرداد هر کدام ۹۵ درصد، در تیرماه ۹۰ درصد، در بازه یکم تا چهارم مرداد ۹۰ درصد و در فاصله پنجم تا ۲۸ مرداد نیز ۵۰ درصد پرداخت شده است.

شایان ذکر است، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم در سالجاری تاکنون ۱۳۶ هزار میلیارد تومان معادل ۸۷ درصد ارزش خرید تضمینی گندم به حساب گندم کاران واریز شده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۴۵ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده بود.

