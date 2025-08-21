پرداخت ۸۴۰ میلیارد تومان بابت یارانه شیرخشک به داروخانهها
پرداخت ۸۴۰ میلیارد تومان بابت یارانه شیرخشک به داروخانهها و تسویه کامل مطالبات تا پایان تیرماه۱۴۰۴ از محل اعتبارات یارانه دارو شیرخشک انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها، از محل اعتبارات مربوط به یارانه دارو و شیرخشک، مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان بابت مطالبات داروخانههای اعلام شده سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه یارانه شیرخشک پرداخت شد.
با این اقدام، تمامی مطالبات داروخانهها در این حوزه تا پایان تیرماه سال جاری بهطور کامل تسویه شده است.
بر این اساس، با احتساب پرداختهای قبلی، مجموع واریزی سازمان هدفمندسازی یارانهها بابت مطالبات داروخانهها تاکنون به ۲۷۰۴ میلیارد تومان رسیده است.
این اقدام با هدف پشتیبانی از زنجیره تأمین دارو، کاهش فشار هزینهای بر بیمهشدگان و استمرار اجرای طرح دارویار صورت گرفته است.