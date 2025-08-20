خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید سایپادیزل ۱۰ برابر شد/ رشد چشمگیر تولید و سهم بازار دیزلی‌های سایپا

کد خبر : 1676253
شرکت سایپادیزل در حالی که بسیاری از خودروسازان سنگین کشور با افت تولید مواجه شده‌اند، توانست با رشد ۸۷۰ درصدی، رکوردی کم‌سابقه در تیراژ محصولات خود ثبت کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، بررسی آمار تولید خودروهای تجاری کشور نشان می‌دهد سایپادیزل طی سال جاری موفق شده است جهشی تاریخی در تولید ثبت کند؛ به‌طوری‌که تیراژ محصولات این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷۰ درصد افزایش یافته و رکورد ۶ ساله تولید را شکسته است. در این میان سایر تولیدکنندگان خودروهای تجاری سنگین افت تولید داشتند.

آمارهای مقایسه‌ای حاکی از آن است که میزان تولید شرکت سایپادیزل در سال گذشته ۱۱۵ دستگاه بوده و این در حالی است که تولید امسال این مجموعه (تا پایان ۲۸ مردادماه) به ۱۱۱۷ دستگاه رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۹.۷ برابری را نشان می‌دهد.

دلایل این جهش را می‌توان در بازسازی خطوط تولید، تأمین به‌موقع قطعات، تنوع محصول و ارتقای فرآیندهای لجستیکی دانست. همچنین افزایش تقاضا برای خودروهای سنگین کارآمد در بازار داخلی، عامل مهمی در رونق تولید سایپا دیزل است.

سایپا دیزل با عرضه کامیون‌ها و کشنده‌های متنوع نه تنها سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده بلکه، در صورت تداوم این روند می‌تواند مسیر صادرات خودروهای تجاری را نیز هموار سازد و از رقبای خود با سرعت پیشی بگیرد.

همچنین، طبق اعلام مدیرعامل سایپادیزل، در سه ماهه ابتدای سال گذشته این مجموعه تنها ۲.۲۸ درصد از سهم بازار خودروهای تجاری کشور را در اختیار داشت، اما در سال جاری با تلاش کارکنان این شرکت و مذاکره و توافق با شرکای خارجی و افزایش تولید و تنوع محصولات، سهم بازار این شرکت نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد (۴ برابر) رشد داشته است.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
