به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، بررسی آمار تولید خودروهای تجاری کشور نشان می‌دهد سایپادیزل طی سال جاری موفق شده است جهشی تاریخی در تولید ثبت کند؛ به‌طوری‌که تیراژ محصولات این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷۰ درصد افزایش یافته و رکورد ۶ ساله تولید را شکسته است. در این میان سایر تولیدکنندگان خودروهای تجاری سنگین افت تولید داشتند.

آمارهای مقایسه‌ای حاکی از آن است که میزان تولید شرکت سایپادیزل در سال گذشته ۱۱۵ دستگاه بوده و این در حالی است که تولید امسال این مجموعه (تا پایان ۲۸ مردادماه) به ۱۱۱۷ دستگاه رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۹.۷ برابری را نشان می‌دهد.

دلایل این جهش را می‌توان در بازسازی خطوط تولید، تأمین به‌موقع قطعات، تنوع محصول و ارتقای فرآیندهای لجستیکی دانست. همچنین افزایش تقاضا برای خودروهای سنگین کارآمد در بازار داخلی، عامل مهمی در رونق تولید سایپا دیزل است.

سایپا دیزل با عرضه کامیون‌ها و کشنده‌های متنوع نه تنها سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده بلکه، در صورت تداوم این روند می‌تواند مسیر صادرات خودروهای تجاری را نیز هموار سازد و از رقبای خود با سرعت پیشی بگیرد.

همچنین، طبق اعلام مدیرعامل سایپادیزل، در سه ماهه ابتدای سال گذشته این مجموعه تنها ۲.۲۸ درصد از سهم بازار خودروهای تجاری کشور را در اختیار داشت، اما در سال جاری با تلاش کارکنان این شرکت و مذاکره و توافق با شرکای خارجی و افزایش تولید و تنوع محصولات، سهم بازار این شرکت نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد (۴ برابر) رشد داشته است.

انتهای پیام/