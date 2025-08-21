عطاءالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، قیمت نهاده‌های دامی افزایش نیافته و تنها قیمت جو داخلی گران شده است، آیا این صحبت وزیر را تایید می‌کنید یا تکذیب؟» گفت: قیمت نهاده‌های دولتی افزایش پیدا کرده که به تبع آن، کشاورزان با تأسی از آن، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و جو داخلی را کیلویی، ۲۰ هزار تومان می‌فروشند.

نارضایتی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهاده‌های دامی

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با بیان اینکه قیمت‌ نهاده‌های دامی وارداتی افزایش پیدا کرده است، از گلایه زنجیره‌ای از واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهاده‌های دامی ناراضی هستند زیرا ارز ترجیحی داده می‌شود. حالا چه اتفاقی افتاده است که نهاده‌های دامی، گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ این گرانی قطعا ناشی از افزایش قیمت جو توسط تولیدکننده داخلی نیست.

هاشمی افزود: در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان نهاده‌های دامی می‌گویند قیمت نهاده وارداتی که قبلا کیلویی ۱۱ هزار تومان بود الان به کیلویی ۱۹ هزار تومان رسیده است. پس می‌توانیم از تولیدکننده داخلی به همین قیمت بخریم.

افزایش قیمت نهاده‌های دامی ناشی از افزایش قیمت نهاده داخلی نیست

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: افزایش قیمت نهاده‌های دامی ناشی از افزایش قیمت محصول داخلی نیست. درست برعکس است. عرضه نهاده دامی تولید داخل به قیمتی گران‌تر از قبل، متاثر از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی است.

هاشمی در مورد تاثیر افزایش قیمت نهاده‌های دامی بر قیمت سایر محصولات، گفت: ما تا حد زیادی در تولید گوشت، شیر و مرغ به واردات وابسته‌ایم زیرا صنعت ما یک صنعت مونتاژی است؛ به این معنا که تولیدکننده داخلی تولید می‌کند؛ اما لوازم یدکی او به طور کامل از خارج وارد می‌شود. به همین دلیل، افزایش قیمت نهاده‌های دامی که اتفاق افتاد، در نتیجه روی محصول نهایی چه گوشت، مرغ، تخم مرغ و شیر نهایتا اثر دارد.

قیمت کاه، سویا، جو و ذرت گران شد

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: وقتی تولیدکننده داخلی به قیمت بالا نهاده دامی را تهیه کند، نمی‌تواند به قیمت پایین بفروشد. نهایتا باید به قیمت بالا بفروشد که زیان نکند. به همین دلیل رابطه مستقیم میان آنها وجود دارد.

هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «کدام نهاده‌های دامی گران شده‌اند؟» گفت: قیمت کاه که از گندم داخلی تولید می‌شود، کیلویی ۱۰ هزار تومان، جو هر کیلو ۲۳ هزار تومان، ذرت کیلویی ۲۰ هزار تومان و سویا کیلویی ۳۰ هزار تومان است. اینها مواردی هستند که گران شده‌اند و درنهایت روی افزایش قیمت محصول نهایی اثر می‌گذارند.

