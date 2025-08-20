به گزارش ایلنا از شرکت آب منطقه‌ای قزوین، آیین آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های شاخص صنعت آب و برق استان قزوین با حضور عباس علی‌آبادی مقام عالی وزارت نیرو، محمد نوذری استاندار قزوین، سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب الامر، نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین و سایر مسئولان و مدیران استانی در محل سالن اجتماعات زمزم شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد.

وزیر نیرو در این مراسم اظهار داشت: در شرایط خشکسالی و بحران آب همه باید در صیانت از منابع آبی احساس مسئولیت کنیم.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی ها، کاهش بارندگی و افزایش مصرف آب افزود: استفاده از پساب و بازچرخانی آب از نکات مورد تاکید ما در وزارت نیروست و مدیران آب استان باید اجرای پروژه های استفاده از پساب و بازچرخانی آب را جدی بگیرند.

علی آبادی تصریح نمود: در حوزه آب، بحران جدیست و با توجه به شرایط جغرافیایی کشور باید طرح ها و پروژه های اجرایی شوند مانند که توجیه اقتصادی و عملی داشته باشند.

وزیر نیرو با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان در حوزه مصرف آب عنوان نمود: در حال تدارک یک برنامه جامع هستیم تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها بتوانیم نظام مسائل استان ها را استخراج کرده و ضمن ارائه راهکار اجرایی، آنها را با هدف تسریع در حل، اولویت بندی نماییم.

علی آبادی در خصوص سهمیه آب سد طالقان گفت: در زمینه آب باید مشکل همه مردم حل شود و استان‌ها هیچ فرقی با هم ندارند، ما اعتقاد داریم آب متعلق به همه مردم است و اگر بخشی از آب سد طالقان به تهران منتقل می‌شود حتما سهم استان قزوین و البرز را هم تعیین و منتقل می‌کنیم.

علی آبادی تصریح کرد: تلاش می کنیم اقدامات ما موثر و نتیجه بخش و توام با بر‌کت باشد اما در موضوع آب همه باید همکاری کنند تا با پرهیز از اسراف و رعایت الگوی مصرف، بحران را پشت سر بگذاریم.

در ادامه، آیت‌الله مظفری، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با وزیر نیرو عنوان کرد: باید همه مردم و مسئولان کمک کنند تا از چالش‌ها و ناترازی‌های انرژی عبور کنیم.

وی افزود: دوری از اسراف و تبذیر یک ضرورت است و ما هم بارها در تریبون نماز جمعه تذکر داده ایم که مردم مصرف را مدیریت کنند و مدیران هم باید با جدیت بیشتری کار کنند و بدانند حمایت و ایستادگی مردم رسالت آنها را سنگین تر کرده است‌.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان بیان کرد: مشکلات استان زیاد است اما قزوین ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه نیروی انسانی فرهیخته و ظرفیت‌های طبیعی و دشت قزوین دارد و این سرمایه ها، ارزشمند است.

محمد نوذری استاندار قزوین در این مراسم اظهار داشت: انتقال آب از سد طالقان، مطالبه اصلی مردم قزوین است. وی افزود: انتقال آب سد طالقان جهت تأمین بخشی از نیاز آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا و همچنین سیراب کردن دشت قزوین از مهم‌ترین مطالبات و اولویت های استان است.

نوذری تصریح کرد: برای اجرای این طرح مهم نشست‌های متعددی برگزار شده و اکنون در مرحله عقد تفاهم‌نامه قرار داریم.

نوذری افزود: سد شهید لشگری نهب از دیگر طرح های مهم توسعه منابع آب استان است که با ظرفیت ۱۲۰ میلیون مترمکعب آماده افتتاح و بهره برداری شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: سد شهید لشگری نهب ۳۶بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد را سیراب می کند و سال گذشته اعتبارات ۱۰۰ درصدی به این طرح تخصیص داده شده است.

استاندار قزوین گفت: سد بالاخانلو با ظرفیت ۳۸.۵ میلیون مترمکعب با هدف تامین بخشی از نیاز آب ۵ شهر و ۳۰ روستا با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۸ درصد در حال اجراء می باشد و بزودی آماده آبگیری می شود.

استاندار قزوین در بخش پایانی صحبت‌های خود، اظهار داشت: در حوزه آب نیز خبرهای خوبی برای مردم استان در راه است و ان‌شاءالله نتایج این اقدامات را در آینده نزدیک به‌طور ملموس مشاهده خواهند کرد.

شایان ذکر است با حضور وزیر نیرو در استان قزوین چندین پروژه شاخص در حوزه صنعت آب و برق استان شامل تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک، نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی رضی آباد، پروژه آبرسانی اضطراری شهر مهرگان، مجتمع آبرسانی روستای چوقور، پست ۶۳ کیلو ولت مهرگان، سامانه غیرحضوری مشترکان آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه برق استان به ارزش حدود ۲.۲ همت افتتاح شد.

