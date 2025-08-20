«اروند » بازیگر بزرگ صنعت PVC وارد بورس شد
شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) با نماد «اروند» پس از اخذ مجوزهای قانونی و تصویب هیئت پذیرش، از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در بازار بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، این شرکت به عنوان ششصدو بیست و هفتمین پذیرششده در گروه محصولات شیمیایی و در طبقه "تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی" رسماً وارد فهرست شرکتهای بورسی گردید.
پتروشیمی اروند بهعنوان بزرگترین تولیدکننده PVC در خاورمیانه و تنها دارنده زنجیره کامل کلر–وینیل در کشور، نقشی کلیدی در سبد صنعت پتروشیمی ایران ایفا میکند. ورود این شرکت به بازار سرمایه، افق جدیدی برای تأمین مالی پروژههای توسعهای و افزایش شفافیت صورتهای مالی خواهد گشود و فرصتی ویژه برای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی جهت حضور در یکی از پرمزیتترین صنایع پتروشیمیایی منطقه فراهم میآورد.
این رویداد در شرایطی رخ میدهد که "اروند" در گزارشهای مالی اخیر خود از رشد ۷۸٪ فروش و ۱۰۸٪ سود خالص در چهار ماهه نخست سال خبر داده بود که این رشد معنادار، توجه تحلیلگران بازار سرمایه را به چشمانداز آتی شرکت جلب کرده است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند عرضه سهام "اروند" میتواند به عمقبخشی بازار شیمیایی بورس تهران کمک کند و نسبتهای مالی قوی، رشد سودآوری پایدار و ظرفیتهای صادراتی، "اروند" را به گزینهای جذاب برای صندوقهای سرمایهگذاری و سهامداران بلندمدت تبدیل کرده است.