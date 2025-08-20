معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد؛
از توقف بارگذاری جمعیتی در تهران تا محدودیت ساخت و ساز/ آمایش سرزمین تعیینکننده سرمایهگذاری در حوزه ساختمان
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: باید تمرکز خود را بر این بگذاریم که از بارگذاری جدید جمعیتی و فعالیتی در تهران و البرز جلوگیری کنیم. این سیاست میتواند منجر به کاهش ساخت و ساز در تهران شود، تا جایی که مانند بسیاری از کلانشهرهای دنیا، رشد جمعیت به حداقل برسد.
غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در واکنش به اظهارات چمران مبنی بر اینکه « وزارت نیرو به ما طرحی ارائه داده که به دلیل کمبود آب در تهران، نباید تا دو سال آینده ساختمانسازی انجام شود» به ایلنا گفت: در ابتدا این موضوع از سوی وزارت نیرو در دولت و وزارت کشور مطرحشد و آنها هم این طرح را برای بررسی بیشتر به شورای عالی شهرسازی فرستادند. رئیسجمهور نیز خواستار بررسی سیاست های توسعه شهری و کنترل ساخت و ساز در تهران هستند و از ما خواستهاند که در شورای عالی شهرسازی این مسأله را بررسی کنیم و سیاستهای خود را در این زمینه پیشنهاد دهیم.
وی افزود: پیرامون این مساله، ما یک جلسه در شورای عالی برگزار کردیم که هنوز مباحث آن نهایی نشده است. اما به طور کلی، باید به این نکته توجه کنیم که براساس سیاستهای کلان، آمایش سرزمین و مسائل مربوط به تهران، باید رشد جمعیت و بارگذاری جمعیتی در تهران را به نفع سایر مناطق کشور محدود کنیم.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این سیاست به این معناست که باید از بارگذاریهای جدید جمعیتی و فعالیتهایی که زمین و نیروی انسانی زیادی نیاز دارند، جلوگیری کنیم.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: همانطور که همکاران شهرداری میگویند، نرخ رشد جمعیت تهران اکنون زیر یک درصد است. بنابراین، باید بتوانیم با کاهش رشد جمعیتی و فعالیتی نیاز به ساخت و ساز را به حداقل برسانیم.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت ساخت و ساز در بافت های فرسوده به چه شکل خواهد بود، به ایلنا گفت: ساخت در بافت فرسوده، بارگذاری جدید محسوب نمی شود. بازآفرینی شهری و نوسازی ساختمانهای موجود باید ادامه یابد به این شرط که که اگر خواستیم در بافتهای فرسوده شهری مثلا قطعه زمینی یا پلاکی را بازسازی کنیم و الان به فرض چهار واحد مسکونی است، مجوز ساخت برای همان تعداد واحد مسکونی صادر شود.
کاظمیان گفت: اگر ما هدف خود را کاهش و توقف بارگذاری جمعیتی جدید در تهران بگذاریم، بایدساخت و سازها متناسب با این توقف انجام بشود اما بافت فرسوده شهری یا سکونتگاههای غیررسمی میتوانند با همان معادله جمعیتی بازسازی و نوسازی شوند.
وی تاکید کرد: ما باید سیاستهای یکپارچه و منسجمی برای کل شهر تهران، حریم تهران و منطقه کلانشهری تهران داشته باشیم. در این محدوده، سیاستهای متناقض نباید وجود داشته باشد. ما محدوده و منطقه کلانشهری تهران که شامل استان تهران و استان البرز هست را یک سیستم تلقی میکنیم. زیرا این دو بر روی هم تأثیر میگذارند پس سیاستها در اینجا باید یکپارچه باشد. ما نمی تونیم مثلا برای تهران یک سیاستگذاری تدوین کنیم و برای کرج یک سیاستگذاری متناقضی داشته باشیم.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به این سوال که این محدودیت ها سایر استانها را هم دربرمیگیرد، گفت: مشکل اصلی فعلاً درمجموعه شهری تهران و البرز است، اما در برخی دیگر از کلانشهرها نیز این مشکل وجود دارد اما در تهران این مشکلات حادتر و جدیتر است. باید برای هر شهر و استانی بر اساس شرایط و اقتضائات خاص خودش تصمیمگیری کرد. پس یک سیاست واحد برای کل کشور، چه انبساطی و چه انقباضی، نمیتواند درست باشد.
وی تاکید کرد: در مناطق ساحلی مکران و شهر چابهار، باید رونق ساخت و ساز داشته باشیم. همچنین در شهرهای کوچک و میانی و مرزی، باید بتوانیم تقاضا ایجاد کنیم تا جمعیت در آنجا باقی بماند و در نتیجه نیاز به ساخت و ساز نیز افزایش یابد.به نظر میرسد که باید در توزیع فضایی ساخت و ساز و صنعت ساختمان بازنگری کنیم.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: سرمایهگذاری در حوزه ساختمان باید به تبعیت از سیاستهای آمایش سرزمین و توسعه فضایی سرزمین به مناطقی برود که اولویت بیشتری دارند یعنی اول باید به اسکان و اشتغال در آنجا تمایل پیدا شود سپس به دنبال این تمایل ایجاد شده، ساخت و ساز انجام شود.
کاظمیان در پاسخ به این سوال که آیا بسته حمایتی در راستای تشویق این نوع سرمایهگذاریها تدوین شده است، گفت: تمام سازمانهای دولتی و حاکمیت باید بستههای حمایتی طراحی کنند و حتما چنین بسته هایی وجود خواهند داشت، این بستهها در حال حاضر آماده نیستند ولی باید طراحی شده و به آن پرداخته شود.سیاستهای حمایتی برای کسانی که در مقاصد تعیین شده سرمایهگذاری میکنند، باید وجود داشته باشد و از دیگر سو باید سیاست های محدود کننده برای کسانی که این سیاستها را نقض میکنند، تعیین و اعمال گردد. ما فعلا جلسه اول شورای عالی مسکن را برگزار کرده ایم حتما در ادامه این موضوع را مطرح خواهیم کرد.
وی درباره مهاجرت بخشی از مردم تهران به استان های شمالی پس از جنگ تحمیلی 12 روزه گفت: به نظر میآید که این مساله به صورت مقطعی اتفاق افتاده است. اینکه چقدر این جابجایی عدد بزرگی بوده و قابل تداوم هست، جای دیگری باید مطالعه شود. در واقع ساخت و ساز بیش از حد مجاز در استانهای شمالی مورد تایید ما نیست. چون اصلا استان های شمالی مقصد آمایش سرزمین و مقصد ساخت و سازهای جدیدتر نیستند. در این استانها علاوه بر زیرساخت ها مسائل و ظرفیت زیستمحیطی مهم است که باید رعایت شود.