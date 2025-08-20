خبرگزاری کار ایران
درخواست وزارت صمت برای جلوگیری از قاچاق بی‌رویه تراکتور

وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران خواستار جلوگیری از افزایش بی رویه قاچاق تراکتور به خارج از کشور شد.

به گزارش ایلنا،  در این نامه که در ۲۹ تیر ماه صادر شده، آمده است: با توجه به درخواست شرکت تراکتورسازی ایران در خصوص افزایش بی رویه قاچاق تراکتور به خارج از کشور به دلیل اختلاف میان نرخ ارز و ایجاد شکاف بین قیمت فروش محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی ارسال می‌گردد.

کمبود تراکتور در بازار داخلی و افزایش قیمت برای کشاورزان و همچنین لزوم حمایت از تولید کنندگان داخلی در صورت ورود کالا به گمرکات کشور جهت صادرات توسط بازرگان تحت ردیف تعرفه‌های اعلامی اقدامات لازم به منظور داشتن مجوز صادرات از شرکت تولیدکننده کالا از جمله تراکتورسازی ایران توسط ادارات گمرک کل استان‌ها صورت پذیرد.

