امضای ۲ سند همکاری کشاورزی میان ایران و پاکستان
مراسم امضای 2 سند تفاهم‌نامه همکاری کشاورزی میان ایران و پاکستان توسط وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی کشور پاکستان برگزار شد.

به گزارش  ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی شامگاه سه شنبه 28 مرداد در مراسم امضای این اسناد، اظهار داشت: دو سند همکاری که امشب به امضاء رسید، جمع بندی سفر سه روزه هیئت پاکستانی و انجام نشست‌های مشترک دو طرف است که نتایج این نشست‌ها در قالب یک سند تشکیل اولین کمیته مشترک کشاورزی دو کشور و همچنین سندی پیرامون همکاری در حوزه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی تنظیم شد.

وی با اشاره به این که ایران و پاکستان در حوزه امنیت غذایی می‌تواند مکمل یکدیگر باشند، تصریح کرد: ما در روزهای گذشته به طور جدی موضوعات و تفاهمات سفر رئیس جمهور کشورمان به پاکستان را در حوزه امنیت غذایی، بخش کشاورزی و مبادلات حوزه کشاورزی پیگیری کردیم و در نتیجه این گفت‌وگوها، اسناد لازم هم مبادله شد تا موانع موجود پیرامون صدور برخی اقلام و کالاهای کشاورزی و مواد غذایی برطرف شود.

وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: در نتیجه این اقدامات، سطح مبادلات مواد غذایی و کالاهای اساسی ایران و پاکستان از 1.3 میلیارد دلار کنونی طی دو سال آینده به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

نوری خاطرنشان کرد: در جریان گفت‌وگوهایی که طی این سفر سه روزه انجام شد، طرف پاکستانی متعهد شد کالاهای کشاورزی و مواد غذایی مورد نیازشان را -که جمهوری اسلامی ایران توان صادرات آن‌ها را دارد- از کشور ما تهیه کنند و در مقابل، ایران نیز متعهد شد که کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را که جزو کالاهای صادراتی پاکستان هستند از این مبدا تهیه کند.

وی تصریح کرد: با تهاتر کالایی روند مبادلات می تواند سرعت بیشتری پیدا کند.

در این مراسم، رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی کشور پاکستان نیز ضمن قدردانی از میزبانی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: سفر آقای دکتر پزشکیان به پاکستان فصل نوینی از روابط گرم میان دو کشور دوست و برادر با سوابق دیرینه مشترک فرهنگی و تاریخی ایجاد کرد.

وی افزود: تفاهمات و گفت‌وگو‌های اولیه‌ای در سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به پاکستان صورت گرفت و آقای نخست وزیر به من دستور دادند که مباحث مربوط به تفاهمات صورت گرفته در جریان سفر دکتر پزشکیان را دنبال کنم.

وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی تصریح کرد: در جریان این سفر، دیدارها و نشست‌هایی را با آقای دکتر نوری وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی داشتیم و نشست‌هایی نیز در سطوح فنی برگزار شد و متعاقب این نشست‌های فنی، دو سند تهیه شد که یکی مربوط به کلیات همکاری‌های کشاورزی بین دو کشور و یک سند هم نتیجه نشست‌های فنی بود که کارشناسان برگزار کردند و بر سر همکاری در حوزه های فنی بخش کشاورزی به توافق رسیدند.

وی ادامه داد: ایران نه‌تنها یک کشور دوست بلکه کشوری برادر برای ما محسوب می‌شود و ما در حوزه کشاورزی و محصولات کشاورزی آماده همه‌نوع همکاری هستیم تا نیازهایی که دو طرف در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی دارند با تکیه بر توانمندی و تولیدات یکدیگر تامین کنیم.

تنویر حسین در پایان عنوان کرد: این سفر نتایج بسیار خوبی برای ما داشت و من در همین جا دوباره از وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران آقای نوری دعوت می‌کنم تا به پاکستان سفر کنند و در آنجا با عشق و گرمی از ایشان میزبانی خواهیم کرد.

