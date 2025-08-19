تعرفه ۸۷ درصد کالاها میان ایران و ارمنستان صفر شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه ۸۷ درصد کالاها میان ایران و ارمنستان صفر شد، ابراز داشت: گفتوگوها برای توسعه پیمان تجاری ایران و اوراسیا ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید محمد اتابک، با بیان اینکه ایران به عنوان عضو ناظر دائم اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شده است، اظهار کرد: در سالهای اخیر تلاشهای زیادی انجام شد تا سطح تبادلات تجاری با همسایگان، بهویژه ارمنستان، افزایش یابد.
ارمنستان به عنوان دروازه ورودی ایران به اتحادیه اوراسیا تلقی میشود و ما طی ماههای گذشته توافقات مهمی با این کشور داشتهایم.
وی ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال جاری، توافق تجارت ترجیحی بین ایران و ارمنستان برقرار شد و تعرفه ۸۷ درصد کالاها به صفر رسید. به این ترتیب ایران و ارمنستان از طریق این اتحادیه و پیمان بین ایران و اتحادیه اوراسیا، با تعرفه صفر برای ۸۷ کالا، تبادلات تجاری خود را آغاز کردند.
خوشبختانه این روند در کشور ما سیر صعودی داشته و حجم تبادلات تجاری با کشورهای اوراسیا و ارمنستان افزایش یافته است.
وزیر صمت همچنین تأکید کرد که مذاکرات برای توسعه و بهبود سایر بخشهای این پیمان به طور مرتب ادامه دارد.