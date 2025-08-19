تعرفه ۸۷ درصد کالاها میان ایران و ارمنستان صفر شد

ارمنستان به عنوان دروازه ورودی ایران به اتحادیه اوراسیا تلقی می‌شود و ما طی ماه‌های گذشته توافقات مهمی با این کشور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال جاری، توافق تجارت ترجیحی بین ایران و ارمنستان برقرار شد و تعرفه ۸۷ درصد کالاها به صفر رسید. به این ترتیب ایران و ارمنستان از طریق این اتحادیه و پیمان بین ایران و اتحادیه اوراسیا، با تعرفه صفر برای ۸۷ کالا، تبادلات تجاری خود را آغاز کردند.

خوشبختانه این روند در کشور ما سیر صعودی داشته و حجم تبادلات تجاری با کشورهای اوراسیا و ارمنستان افزایش یافته است.

وزیر صمت همچنین تأکید کرد که مذاکرات برای توسعه و بهبود سایر بخش‌های این پیمان به طور مرتب ادامه دارد.