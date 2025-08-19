خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعرفه ۸۷ درصد کالاها میان ایران و ارمنستان صفر شد

تعرفه ۸۷ درصد کالاها میان ایران و ارمنستان صفر شد
کد خبر : 1675780
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه ۸۷ درصد کالاها میان ایران و ارمنستان صفر شد، ابراز داشت: گفت‌وگوها برای توسعه پیمان تجاری ایران و اوراسیا ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمد اتابک، با بیان اینکه ایران به عنوان عضو ناظر دائم اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شده است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی انجام شد تا سطح تبادلات تجاری با همسایگان، به‌ویژه ارمنستان، افزایش یابد.

ارمنستان به عنوان دروازه ورودی ایران به اتحادیه اوراسیا تلقی می‌شود و ما طی ماه‌های گذشته توافقات مهمی با این کشور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال جاری، توافق تجارت ترجیحی بین ایران و ارمنستان برقرار شد و تعرفه ۸۷ درصد کالاها به صفر رسید. به این ترتیب ایران و ارمنستان از طریق این اتحادیه و پیمان بین ایران و اتحادیه اوراسیا، با تعرفه صفر برای ۸۷ کالا، تبادلات تجاری خود را آغاز کردند.

خوشبختانه این روند در کشور ما سیر صعودی داشته و حجم تبادلات تجاری با کشورهای اوراسیا و ارمنستان افزایش یافته است.

وزیر صمت همچنین تأکید کرد که مذاکرات برای توسعه و بهبود سایر بخش‌های این پیمان به طور مرتب ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور