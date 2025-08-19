امضا تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس کمیته شهرسازی ارمنستان
وزیر راهوشهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیته شهرسازی ارمنستان در جریان نشست روسای جمهور دو کشور تفاهمنامه همکاری مشترک در زمینه شهرسازی و ساختوساز مسکن امضا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، امروز ۲۸ مردادماه پس از آنکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان و نیکول پاشینینان رئیس جمهور ارمنستان با همراهی هیات عالی رتبه از هر دو کشور با یکدیگر ملاقات و سپس بیانیه مشترک امضا کردند، ۱۰ سند تفاهمنامه همکاری میان وزرا و مسئولان ارشد دو کشور نیز به امضا رسید.
در این بین، یادداشت تفاهمنامه همکاری میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و یقیازار واردانیان رئیس کمیته شهرسازی ارمنستان در زمینه شهرسازی و ساختوساز مسکن به امضاء رسید.
پیش از امضا این تفاهمنامه نیز در دیدارهای دو جانبه میان وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان، موضوعات مربوط به بهبود حملونقل و زیرساختهای ارتباطی میان دو کشور، افزایش ظرفیت پل نوردوز و ساخت پل دوم، رفع مشکلات مربوط به عوارضی کامیونها، اتصال استراتژیک خلیج فارس به دریای سیاه از طریق مسیر ریلی ایران به جلفا و ادامه آن به نخجوان و ایروان، استفاده از ظرفیتهای بندری و لجستیکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.