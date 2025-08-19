در این بین، یادداشت تفاهم‌نامه همکاری میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و یقیازار واردانیان رئیس کمیته شهرسازی ارمنستان در زمینه شهرسازی و ساخت‌وساز مسکن به امضاء رسید.

پیش از امضا این تفاهم‌نامه نیز در دیدارهای دو جانبه میان وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان، موضوعات مربوط به بهبود حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ارتباطی میان دو کشور، افزایش ظرفیت پل نوردوز و ساخت پل دوم، رفع مشکلات مربوط به عوارضی کامیون‌ها، اتصال استراتژیک خلیج فارس به دریای سیاه از طریق مسیر ریلی ایران به جلفا و ادامه آن به نخجوان و ایروان، استفاده از ظرفیت‌های بندری و لجستیکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.