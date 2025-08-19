رشد ۵۴ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها در یک سال اخیر
معاون برنامه ریزی ونوآوری ساتبا چ از شتاب گرفتن روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت این رشد هنوز با اهداف فاصله دارد.
به گزارش ایلنا، امیر دودابینژاد، معاون برنامهریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به اهداف کلان کشور در حوزه انرژیهای پاک اظهار کرد: «در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیشبینی شده است، اما دولت چهاردهم به دلیل نیاز کشور ، این هدف را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داده است.»
وی افزود: نیاز انرژی کشور و مصوبه قانونی برنامه هفتم ایجاب میکند که چنین ظرفیتی محقق شود. در مجموع، تأمین این میزان ظرفیت – چه از محل انرژیهای تجدیدپذیر و چه سایر منابع انرژی الکتریکی – مستلزم سرمایهگذاری سنگینی است .
مصرف انرژی در ایران سه برابر شد
معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا با اشاره به روند مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: «اگر وضعیت امروز مصرف نهایی انرژی را با سه دهه گذشته مقایسه کنیم، شاهد سه برابر شدن آن هستیم؛ در حالی که در اتحادیه اروپا طی همین دوره، مصرف نهایی انرژی نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است.»
او ادامه داد: «شدت انرژی که شاخص بهرهوری انرژی را نشان میدهد، در ایران طی سه دهه گذشته ۶۳ درصد افزایش داشته اما در اتحادیه اروپا نصف شده است. این مقایسه نشان میدهد که کشور ما در زمینه ارتقای بهرهوری انرژی موفقیت چشمگیری نداشته است.»
اقتصاد انرژی و موانع توسعه تجدیدپذیرها
دودابینژاد با تأکید بر نقش اقتصاد انرژی در توسعه انرژیهای پاک گفت: «قیمت حاملهای انرژی در ایران از جمله برق، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی، ارزش واقعی انرژی را منعکس نمیکند و همین انحراف باعث شده است که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری انرژی با مانع جدی مواجه شود.»
وی با بیان اینکه قیمت بسیار پایین سوختهای فسیلی مانع رقابتپذیری انرژیهای تجدیدپذیر شده است، اظهار کرد: «در حالیکه امروز انرژی خورشیدی در بسیاری از کشورها حتی ارزانتر از برق تولیدی از سوختهای فسیلی است، در ایران به دلیل یارانههای سنگین، انرژیهای تجدیدپذیر توان رقابت اقتصادی ندارند.»
سهم کمتر از یک درصدی انرژیهای تجدیدپذیر در تولید
معاون ساتبا خاطرنشان کرد: «با وجود پتانسیل بسیار بالای تابش خورشیدی و منابع طبیعی در کشور، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق ایران کمتر از دو درصد و در تولید نهایی انرژی کمتر از یک درصد است.»
او افزود: «اگرچه ظرفیتهای بالایی برای توسعه وجود دارد، تحقق اهداف تعیینشده نیازمند اصلاح ساختارهای قیمتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و رفع موانع نهادی، مالی و اطلاعاتی است.»
ضرورت اولویتبندی در سرمایهگذاری انرژی
با تأکید بر لزوم توجه به بهرهوری انرژی در برنامههای توسعهای کشور گفت: «سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید تولید انرژی اجتنابناپذیر است، اما باید اولویتبندی دقیقی در روشهای تأمین انرژی با توجه به دسترسپذیری و نیازهای مالی، بهویژه ارزی، انجام شود.»
کاهش ۳۵۰ میلیون بشکه معادل نفت خام با افزایش بهرهوری
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه بهرهوری انرژی افزود: «در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری برای بهبود بهرهوری انرژی شده است. با استفاده از همه ظرفیتهای موجود میتوان حدود ۳۵۰ میلیون بشکه معادل نفت خام از مصرف نهایی انرژی کشور را کاهش داد که این میزان نزدیک به ۲۰ درصد مصرف کل است.»
او ادامه داد: «حدود ۲۰۰ میلیون بشکه معادل نیز از محل کاهش تلفات تبدیل انرژی قابل صرفهجویی است. تحقق این اهداف نیازمند سرمایهگذاری بهمراتب کمتری نسبت به ایجاد ظرفیتهای جدید تولید است و باید در اولویت برنامهها قرار گیرد.»
ظرفیت ۵ هزار مگاواتی در نیروگاههای سیکل ترکیبی
دودابینژاد با بیان اینکه ظرفیتهای فنی در بخش تبدیل انرژی نیز مغفول مانده است، تصریح کرد: «در بسیاری از نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور، واحد بخار هنوز احداث نشده است. تکمیل این واحدها میتواند حداقل ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیفزاید و این راهکار باید جزو اولویتها قرار گیرد.»
ادغام منابع تجدیدپذیر در شبکه برق
معاون ساتبا با اشاره به ملاحظات شبکه برق برای پذیرش منابع تجدیدپذیر گفت: «برآوردها نشان میدهد تا سطح ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر، نیازی به توسعه ویژه شبکه یا تغییرات حفاظتی و کنترلی خاص وجود ندارد؛ اما از این سطح به بعد، رعایت الزامات فنی و بهروزرسانی کد شبکه برای ادغام منابع تجدیدپذیر ضروری خواهد بود.»
وی با بیان اینکه روند توسعه تجدیدپذیرها در سالهای گذشته مطلوب نبوده، خاطرنشان کرد: «هرچند در یک سال اخیر حدود ۵۴ درصد به ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر کشور افزوده شده است، این میزان در مقایسه با هدف ۱۲ هزار مگاواتی همچنان بسیار اندک است.»
ضرورت برنامهریزی منطقی برای سبد بهینه انرژی
دودابینژاد در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «بحث در مورد سبد بهینه تولید و عرضه انرژی، بهویژه در بخش برق، موضوعی اساسی و راهبردی است. توسعه ظرفیتهای جدید انرژی باید در چارچوب یک برنامهریزی منطقی و با رفع موانع سرمایهگذاری دنبال شود تا اهداف کلان کشور در این حوزه محقق گردد.»