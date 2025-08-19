رشد ۶۰۰ درصدی توسعه خطوط انتقال فاضلاب

به گزارش ایلنا از شرکت فاضلاب تهران، مدیر امور اجرای خطوط انتقال و تونل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به شتاب چشمگیر عملیات توسعه خطوط انتقال فاضلاب در سال جاری گفت: در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری، عملیات اجرایی توسعه خطوط انتقال فاضلاب به طول ۴۸۰۰ متر اجرا شده است در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۳، فقط ۷۷۱ متر از این خطوط اجرا شده بود. این آمار نشان‌دهنده پیشرفت ۶۰۰ درصدی پروژه در مقایسه با سال قبل است.

فرامرز تقی‌زاده این دستاورد را حاصل تلاش‌های مستمر تیم‌های اجرایی، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های فنی موجود دانست و افزود: اجرای پروژه‌های توسعه خطوط انتقال فاضلاب اهمیت بالایی دارد، زیرا نقش مستقیم در بهبود سیستم جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، افزایش ظرفیت شبکه، کاهش خطرات زیست‌محیطی و ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه ایفا می‌کند.

او با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، شرایط سخت کاری در عمق متوسط ۱۳متری زیر زمین و خطرات ناشی از آن همچون رعایت حریم تاسیسات زیر زمینی مانند خطوط فشار قوی برق، خطوط انتقال گاز و آب و ...، نیاز به هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون شهرداری‌ها، راهنمایی و رانندگی و ...، توانستیم با مدیریت بهینه منابع و تسریع در فرآیندهای اجرایی، اهداف تعیین‌شده را محقق کنیم. این موفقیت نشان‌دهنده افزایش توان اجرایی و انسجام در بدنه فنی و مدیریتی مجموعه است.

مدیر امور اجرای خطوط انتقال و تونل شرکت فاضلاب تهران همچنین اظهار کرد: توسعه خطوط انتقال فاضلاب به عنوان بخشی مهم از زیرساخت‌های حیاتی شهری، تاثیر مستقیم در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد و با ایجاد ظرفیت‌های جدید، زمینه را برای پاسخگویی به نیازهای آینده شهر و توسعه پایدار فراهم می‌کند. امیدواریم با تداوم این روند و تکمیل طرح‌های در دست اجرا، شاهد ارتقای چشمگیر خدمات‌رسانی و بهبود شاخص‌های توسعه پایدار باشیم.

انتهای پیام/