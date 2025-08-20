همایون حائری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره زمان پایان اعمال خاموشی در کشور اظهار داشت: مصرف برق کم شده اما باتوجه به اینکه تراز آب سدها برای در مدار ماندن نیروگاه‌های برقابی کاهش یافته است فعلا ناترازی داریم اما به نظر می‌رسد که تا یک ماه آینده خاموشی بخش خانگی متوقف شود، البته بستگی به دما دارد اگر گرمای هوا ادامه داشته باشد مجبوریم که محدودیت‌ها را اعمال کنیم.

وی افزود: برای حل مشکل ناترازی برق باید نیروگاه جدید احداث کنیم که در دستور کار برنامه قرار دارد اما تواما باید برنامه‌های مدیریت تولید و مصرف داشته باشیم.

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو گفت: امسال ناترازی نسبت به سال گذشته کمتر شده است به طوری که پیک مصرف سال گذشته نزدیک ۸۰ هزار مگاوات بود امسال به خاطر اقدامات مدیریت مصرف به ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید، یعنی پیک را کاهش دادیم، اما اشکالی که امسال بوجود آمد اینکه به خاطر مشکل کمبود آب تراز ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های برقابی را از دست دادیم در حالی که اگر این نیروگاه‌ها در مدار بودند وضعیت تامین برق خیلی بهتر بود.

وی با اشاره به برنامه احداث نیروگاه جدید تصریح کرد: نیروگاه رودشور، ری و مکران وارد مدار شد که از این مسیر افزایش ظرفیت ۳ تا ۴ هزار مگاواتی داشتیم.

حائری درباره نیروگاه‌های اتمی نیز خاطرنشان کرد: غیر از نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر دو نیروگاه دیگر اتمی نیز هر کدام به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در دست احداث داریم که پیشرفت خوبی هم دارند و برای ۲ تا ۳ آینده اولین واحد این نیروگاه‌ها وارد مدار تولید می‌شود که به تامین انرژی پایدار کمک می‌کند.

وی رقم واردات برق را در سال جاری مشابه پارسال و به میزان حدود ۴۰۰ مگاوات اعلام کرد.

