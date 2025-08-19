سایپایدک موفق به کسب رتبه نخست خدمات پس از فروش کشور شد/ برتری سایپا در رضایتمندی مشتریان و کیفیت خدمات پس از فروش

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، سازمان خدمات پس از فروش سایپا با ۵۴۳ نمایندگی در سراسر کشور، ارائه خدمات به محصولات گروه سایپا را بر عهده دارد. این سازمان با اجرای برنامه‌های مدون در راستای اهداف استراتژیک و جلب رضایت مشتریان، توانست با تکیه بر ظرفیت شبکه نمایندگی‌ها و تلاش کارکنان، بالاترین امتیاز ارزیابی را به دست آورد.

طبق اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، این ارزیابی بر پایه شاخص‌هایی همچون رضایت‌مندی مشتریان، کیفیت و سرعت ارائه خدمات، دسترسی به قطعات یدکی، عملکرد شبکه نمایندگی‌ها و اثربخشی فرآیندهای پشتیبانی انجام شد که در مجموع سایپایدک را در جایگاه نخست کشور قرار داد.

سایپایدک به عنوان یک شرکت نوآور دانش‌بنیان و بازوی تخصصی خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش‌های تخصصی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، جایگاه خود را به عنوان پیشروترین شرکت این حوزه تثبیت کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفظ و ارتقای این موقعیت را در دستور کار دارد.

