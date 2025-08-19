رشد تولید نفت ایران
آژانس بینالمللی انرژی از افزایش حدود ۲۰۰ هزار بشکهای نفت خام ایران در ماه ژوئیه خبر داد.
به گزارش ایلنا، آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش چشمانداز ماهانه کوتاهمدت انرژی خود اعلام کرد که تولید نفت ایران در ماه ژوئیه به روزانه ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به رقم روزانه ۳ میلیون و ۸۰ هزار بشکهای ماه ژوئیه ۱۹۰ هزار بشکه افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، مجموع تولید نفت ۱۲ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه ژوئیه روزانه ۲۸ میلیون و ۲۱۰ هزار بشکه ثبت شده است که در مقایسه با ماه ژوئن ۲۱۰ هزار بشکه کاهش نشان میدهد.
تولید نفت اعضای اوپک در ماه ژوئن به ۲۸ میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه در روز رسید.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، ۲۵ تیرماه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: درباره اعداد و ارقام تولید و صادرات نفت اظهارنظر نمیکنم، اما روند تولید و صادرات نفت خام همانند گذشته ادامه دارد و اوضاع کشور در این حوزه مطلوب و بدون مشکل است.
در همین حال، بر اساس آمارهای منتشر شده در شصتمین شماره بولتن آماری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ایران در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۱۳ درصدی تولید نفت خام، رتبه نخست کشورهای جهان را در این زمینه بهدست آورده است.
تولید روزانه نفت خام ایران با افزایش ۳۷۴ هزار بشکهای، از ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار بشکه در سال ۲۰۲۳ به ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در سال ۲۰۲۴ رسیده است.