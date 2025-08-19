خبرگزاری کار ایران
احداث نیروگاه خورشیدی در ۱۰۰۰ نقطه از کشور

احداث نیروگاه خورشیدی در ۱۰۰۰ نقطه از کشور
عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در حاشیه افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی رضی‌آباد شهرستان آبیک، گفت: برق تولید شده از این نیروگاه با هدف توزیع در محل بوده و به شبکه برق منتقل نمی‌شود، بنابراین در همان جایی که تولید شده مصرف خواهد شد. این اتفاق موجب افزایش سرعت زمان اجرای پروژه‌ها و کمک به تامین برق مصرفی محل تولید خواهد شد.

وی همچنین درخصوص نگاه دولت در حرکت به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز گفت: برق و آب هر دو مسئله بسیار مهم و تقریبا وابسته به یکدیگر هستند با توجه به اینکه در پایان تابستان سخت به سر می‌بریم امیدواریم با تدوام همراهی هموطنان بتوانیم با سربلندی از این تابستان گذر کنیم.

علی‌آبادی در ادامه سخنان خود از تامین تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی و اجرای آن در ۱۰۰۰ نقطه از کشور خبر داد و افزود: این نیروگاه های خورشیدی به صورت هفتگی و در نقاط مختلف کشور به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود به موضوع انتقال آب از سد طالقان اشاره کرد و یادآور شد: هدف از اجرای این پروژه گسترش رفاه مردم در استان‌های قزوین، تهران و البرز است.

علی‌آبادی در همین رابطه افزود: گرچه که به دلیل کمبود بارش‌ها و خسکسالی‌ که در ۳ سال گذشته با آن مواجه بودیم میزان آب این سد به مقداری نیست که آن را پر کند، اما ۲۰۰ میلیون مترمکعب آبی که در آن قرار دارد به منظور استفاده شرب مردم استان‌های قزوین، کرج و تهران بوده و همچنین سهمی هم برای کشاورزی و صنعت این استان‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام خبر کلنگ‌زنی طرح‌های بی‌شمار در راستای تامین آب و برق کشور ادامه داد: اکنون مسئله آب نه در کشور ما بلکه در جهان به یک موضوع جدی و اولویت‌دار مبدل شده است، به همین منظور دولت و وزارت نیرو برنامه‌های جامعی برای مدیریت آن در دست اجرا دارد.

