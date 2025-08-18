خبرگزاری کار ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

استمرار مشکلات کنونی منجر به تعطیلی گسترده واحدهای کوچک و متوسط خواهد شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: استمرار مشکلات کنونی منجر به تعطیلی گسترده واحدهای کوچک و متوسط خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امشب ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ در یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: واحدهای تولیدی در شرایط کنونی با مشکلات مختلفی ازجمله نقدینگی مواجه هستند.

وی ادامه داد: واحدهای بزرگ تا حدی قادر به حل مشکل خود هستند، اما در این میان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با چالش مواجه‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انتشار اوراق برای حل مشکل نقدینگی واحدها ازسوی بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی ۲۵۰ همت اوراق تسهیلات منتشر کرده که ۲۳۰ همت را بانک‌ها خریداری کرده‌اند. این تهدیدی برای واحدهای متوسط و کوچک است.

حسن‌زاده افزود: استمرار این مشکلات در دو، سه ماهه آینده موجب خواهد شد که با بیکاری و تعطیلی کارخانه‌جات مواجه شویم که برای نظام، مشکل بزرگی خواهد بود.

وی ادامه داد: لازم است پیش از تعطیلی گسترده واحدها اقدامات لازم به‌موقع انجام بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اگر بعد از تعطیلی واحدها ۵ برابر هم به آنها تسهیلات بدهیم، بی‌فایده خواهد بود. الان زمانی است که باید اقدامات لازم صورت بگیرد.

 

