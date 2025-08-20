به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت جهاد کشاورزی اخیراً با انتقاداتی در خصوص نحوه مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی مواجه بوده است. در این میان، انتصاب پرویز جعفری به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سوالاتی را در مورد رعایت اصل شایسته‌سالاری مطرح کرده است.

سابقه کاری جعفری بیشتر در حوزه فعالیت‌های اداری و پارلمانی بوده و تجربه مستقیم در حوزه امنیت غذایی در رزومه ایشان دیده نمی‌شود. برخی منابع خبری از احتمال نقش لابی‌گری در این انتصاب سخن گفته‌اند و ادعا شده که یکی از مشاوران وزیر در این انتصاب نقش داشته است. این در حالی است که این نوع روند اتخاذ شده، با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در خصوص شایسته‌سالاری همخوانی ندارد.علاوه بر آن انتصاب فردی با سابقه محدود در حوزه امنیت غذایی در این سمت حساس، نگرانی‌هایی را در خصوص کارآمدی و تاثیر آن بر امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.

کلاهی که افراد سودجو بر سر مدیران نوری می‌گذارند!

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد چالش‌های یکساله بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی در دوره کنونی با 3 چالش اساسی مواجه است که موجب آشفتگی‌هایی در این حوزه شده است.

عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به برخی انتصابات نادرست و غیرکارشناسی در لایه‌های مدیریتی وزارتخانه کشاورزی، گفت: کیفیت لایه‌هایی از تصمیم‌گیران اصلی این وزارتخانه، کافی نیست و افرادی منصوب شده‌اند که تخصص کافی در این حوزه ندارند. این موضوع باعث شده که برخی افراد سودجو که در این بازار نقش‌آفرین‌اند بر سر مدیران وزارتخانه، کلاه بگذارند!

انحصار را فریاد می‌زنیم؛ ولی وزارت جهاد کاری نکرده است

سلیمی در ادامه با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه نهاده‌های دامی و گلایه‌های متعدد تولیدکنندگان، گفت: انحصار در بازار نهاده‌های دامی موجب آشفتگی‌ در این حوزه شده است. مدت‌زمان زیادی است که ما این موضوع را فریاد می‌زنیم؛ ولی هنوز اقدامات خاصی برای شکست این انحصار نشده است. وقتی بازار انحصاری دست چند نفر است، هر طور می‌خواهند برنامه‌ریزی می‌کنند. از آن طرف به دلیل اینکه وزارت جهاد هم نیازمند این افراد است، نتوانسته تصمیم قاطعی در این رابطه بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات چنین افراد بی‌تخصصی، تصمیمات به موقعی نیست. این تصمیمات، گاه دیرهنگام است و دقیق نیست. مجموعه این مشکلات باعث شده که بازار محصولات کشاورزی آرامش لازم را نداشته باشد و آشفتگی‌هایی در این حوزه مشاهده شود.

انتهای پیام/