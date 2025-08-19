خشکسالی نیروگاههای کارون ۳ و ۴ را از مدار خارج کرد
مدیر بهرهبرداری و کنترل شبکه برق کشور اعلام کرد: با آغاز موج جدید گرما در کشور و کاهش شدید تولید نیروگاههای برقآبی به دلیل خشکسالی، ظرفیت نیروگاههای کارون ۳ و ۴ از مدار تولید خارج شده و پایداری شبکه برق نیازمند همراهی مردم تا پایان شهریور است.
به گزارش ایلنا از توانیر، مازیار جمشیدی مدیر بهرهبرداری و کنترل شبکه برق کشور با اشاره به وضعیت مصرف برق کشور گفت: با ورود سامانه جدید گرمایی، مصرف برق در روزهای پایانی مرداد و اوایل شهریور افزایش قابل ملاحظهای یافته است.
وی افزود: متأسفانه خشکسالی، ظرفیت نیروگاههای برقآبی را بهشدت کاهش داده و بخش مهمی از تولید آنها از مدار خارج شده است. بهویژه نیروگاههای کارون ۳ و ۴ که به دلیل کاهش ذخایر آبی عملاً امکان تولید برق ندارند.
جمشیدی تصریح کرد: استمرار پایداری شبکه در چنین شرایطی تنها با همکاری هموطنان امکانپذیر است. از این رو از مشترکان، بهویژه مصرفکنندگان بزرگ درخواست میشود تا پایان شهریور با مدیریت مصرف و پرهیز از بهکارگیری وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، صنعت برق را یاری کنند.